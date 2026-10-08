Giá xăng dầu hôm nay (8-10): Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 7-10, giá dầu Brent giảm 38 cent, tương đương 0,38%, xuống còn 100,20 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 1,16 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 88,28 USD/thùng.

EIA cho biết các thành viên sẽ hoàn tất những đợt xả kho đã công bố trước đó trong thời gian nhanh nhất có thể. Quá trình này có thể đưa khoảng 100 triệu thùng dầu ra thị trường. Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà phân tích và một số chính phủ lưu ý rằng con số trên không nhất thiết đồng nghĩa EIA sẽ tiến hành một đợt can thiệp mới với quy mô tương đương.

Ngày 7-10, Đài phát thanh Franceinfo trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng, Pháp dự kiến giải phóng 10 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ chiến lược. Động thái này được cho là nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu tại châu Âu, qua đó góp phần hạ nhiệt sức ép đối với thị trường dầu mỏ.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định: “Việc xả kho có thể giúp giảm bớt áp lực nguồn cung tại châu Âu và qua đó làm giảm một phần nhu cầu đối với dầu WTI của Mỹ”.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đã giảm trong khi dự trữ xăng tăng trong tuần trước.

Cụ thể, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 3,2 triệu thùng, xuống còn 424,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2-10. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters, vốn dự báo tăng 1,7 triệu thùng.

Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng duy trì đà gia tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông. Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ bởi nguy cơ thời tiết tại Mỹ và các cuộc xung đột tiếp diễn ở Trung Đông và Ukraine.

Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết, lực lượng Houthi đã tiến hành cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Aden, rạng sáng 7-10, bằng hai tên lửa đạn đạo và nhiều máy bay không người lái mang thuốc nổ, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, và lực lượng chính phủ Yemen do Saudi Arabia ủng hộ, ngày càng leo thang.

Ông John Kilduff cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông, đã góp phần hạn chế đà giảm của giá dầu Brent so với giá dầu WTI.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, các chuyên gia dự báo thời tiết của Mỹ ngày 6-10 cho biết, một cơn bão đang hình thành ở Vịnh Mexico sẽ mạnh lên thành cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên của năm 2026 trong vòng hai ngày tới và có khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất dầu khí. Các khu vực ngoài khơi thuộc Vịnh Mexico nằm trên đường đi của bão hiện đóng góp 15% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 8-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 1-10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.