Giá xăng dầu hôm nay 8/10: Brent quanh 101 USD, chờ giá mới lúc 15h

Sau nhiều phiên hạ nhiệt, giá dầu thế giới sáng 8/10 xuất hiện diễn biến trái chiều. WTI giảm nhẹ so với mức tham chiếu ngày trước, trong khi Brent phục hồi gần 1%, nhưng mặt bằng dầu thô nhìn chung thấp hơn đáng kể so với những ngày đầu tháng.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu trong nước và thế giới hôm nay 7/10: Dầu Brent giảm xuống 97,55 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 7/10 ghi nhận giá bán lẻ trong nước vẫn áp dụng theo kỳ điều hành gần nhất, trong khi dầu Brent duy trì quanh 100 USD/thùng và WTI quanh 89 USD/thùng. Thị trường quốc tế tiếp tục cân bằng giữa nguồn cung cải thiện và rủi ro gián đoạn.

Giá dầu thế giới sáng 8/10 diễn biến trái chiều

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 8/10 ở mức 89,03 USD/thùng, giảm 0,22 USD/thùng so với mức 89,25 USD/thùng ngày 7/10, tương đương giảm khoảng 0,25%.

Trong khi đó, Brent tăng từ 100,22 USD/thùng lên 101,16 USD/thùng, tăng 0,94 USD/thùng, tương đương khoảng 0,94%.

Trong thời điểm cập nhật sáng 8/10, WTI dao động trong khoảng 88,85 - 89,06 USD/thùng, còn Brent có biên độ khá rộng từ 99,73 - 102,59 USD/thùng.

Cần lưu ý đây là giá cập nhật trong phiên mới. Ở phiên quốc tế ngày 7/10, dầu WTI chốt ở khoảng 88,28 USD/thùng, còn Brent kết thúc ở 100,20 USD/thùng. Giá dầu giảm sau một phiên biến động mạnh khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế đẩy nhanh kế hoạch giải phóng lượng dầu dự trữ nhằm bổ sung nguồn cung.

Như vậy, mức 89,03 USD với WTI và 101,16 USD với Brent sáng 8/10 phản ánh một nhịp hồi trong phiên mới, không đồng nghĩa thị trường đã đảo chiều tăng mạnh.

Thị trường hiện chịu tác động từ hai nhóm yếu tố trái chiều. Việc đẩy nhanh giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ tạo thêm nguồn cung và gây sức ép giảm giá. Ngược lại, tồn kho dầu thô Mỹ giảm 3,2 triệu thùng trong tuần gần nhất, cùng những rủi ro đối với hoạt động khai thác và vận chuyển, tiếp tục hạn chế đà giảm.

Nhìn rộng hơn, WTI hiện đã xuống dưới 90 USD/thùng, thấp đáng kể so với mức trên 93 USD vào đầu tháng. Brent cũng giảm từ vùng 103 USD xuống quanh 100 - 101 USD/thùng. Đây là tín hiệu hạ nhiệt tương đối rõ của thị trường dầu quốc tế trước kỳ điều hành giá trong nước.

Giá xăng dầu trong nước sáng 8/10

Trước thời điểm điều hành chiều nay, giá bán lẻ Petrolimex vẫn áp dụng theo bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 1/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 1/10, xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, trong khi diesel 0,05S giảm 780 đồng/lít.

Giá bán tối đa phổ biến sau kỳ điều hành này là 26.569 đồng/lít với E5 RON92, 27.189 đồng/lít với E10 RON95-III và 29.717 đồng/lít đối với diesel 0,05S. Cơ quan điều hành đồng thời trích lập Quỹ bình ổn 200 đồng/lít với diesel và không chi sử dụng quỹ.

Chiều nay 8/10 giá xăng dầu có thể điều chỉnh thế nào?

Ngày 8/10/2026 là thứ Năm, vì vậy theo chu kỳ điều hành hiện hành, giá xăng dầu trong nước dự kiến được công bố mức mới vào khoảng 15h chiều nay.

So với những ngày đầu chu kỳ, diễn biến dầu thế giới hiện thuận lợi hơn cho khả năng hạ nhiệt giá trong nước. WTI đã từ trên 93 USD/thùng lùi xuống dưới 90 USD, trong khi Brent từ vùng 103 USD về quanh 100 - 101 USD/thùng.

Phiên gần nhất còn ghi nhận dầu thế giới giảm sau khi IEA quyết định đẩy nhanh việc giải phóng dầu dự trữ. Đây là yếu tố giúp giảm áp lực tăng giá so với giai đoạn đầu tháng.

Tuy nhiên, giá bán lẻ tại Việt Nam không được tính trực tiếp từ WTI hay Brent mà phụ thuộc chủ yếu vào bình quân giá thành phẩm xăng dầu trong toàn chu kỳ, tỷ giá, thuế, chi phí và phương án sử dụng Quỹ bình ổn.

Vì vậy, với dữ liệu có trước thời điểm 6h sáng 8/10, kịch bản thận trọng là giá xăng có khả năng ổn định hoặc điều chỉnh giảm nhẹ hơn là tăng mạnh. Nhóm dầu, đặc biệt diesel, có thể có diễn biến khác do giá thành phẩm từng mặt hàng không hoàn toàn đồng pha với dầu thô.

Chưa có đủ căn cứ để đưa ra một mức giảm cụ thể trước thông báo chính thức. Diễn biến Brent phục hồi lên quanh 101 USD/thùng sáng nay cũng có thể thu hẹp phần nào dư địa giảm nếu xu hướng này tiếp tục.

Điểm đáng chú ý là các chính sách thuế hỗ trợ đối với xăng dầu hiện tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, nên kỳ điều hành hôm nay không chịu cú sốc tăng giá do ưu đãi thuế kết thúc.

Tổng hợp các tín hiệu hiện tại, áp lực tăng giá đã giảm rõ rệt so với đầu chu kỳ. Kịch bản giá xăng ổn định hoặc giảm nhẹ đang có cơ sở hơn, song mức điều chỉnh cuối cùng vẫn cần chờ công bố chính thức vào 15h ngày 8/10.