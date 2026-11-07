Giá xăng dầu hôm nay 7/11: Thế giới đi lên, dầu diesel dưới 29.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (6/11) tăng nhẹ.

Ở phiên giao dịch 6/11, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 98,32 USD/thùng, tăng 0,03% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI đóng cửa ở mức 90,83 USD/thùng, tăng 0,34% so với phiên liền trước.

Dù tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng cả hai loại dầu chủ chốt đều hướng tới mức giảm sâu trong tuần này. Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm khoảng 17%, còn giá dầu WTI "bốc hơi" khoảng 13%.

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên cuối tuần do những lo ngại mới về các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm quyết định lựa chọn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình hay tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu còn lại của Iran.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ ngày 5/11. Ảnh: Nguyễn Huế

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ với Iran, từ đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Song những biến động trên thị trường tài chính, đặc biệt là đà giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch 5/11, đã tác động mạnh đến tâm lý của các nhà đầu tư.

Trong khi đó, những dấu hiệu dư cung dầu mỏ đang ngày càng rõ nét khi nhu cầu suy yếu. Giá giao ngay của một số loại dầu thô chuẩn tại Trung Đông đã về mức trước khi xung đột xảy ra.

Ngoài tình hình địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ báo cáo việc làm tích cực của Bộ Lao động Mỹ, được công bố vào ngày 6/11. Theo đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10.

Giới phân tích cho rằng số liệu việc làm khả quan có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí xem xét tăng lãi suất. Triển vọng lãi suất tăng có khả năng sẽ gây sức ép đối với hoạt động kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu ở thị trường trong nước vào hôm nay (7/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 5/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít, tương ứng giảm 2.305 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.