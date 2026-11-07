Giá xăng dầu hôm nay (7-11): Giá dầu thế giới tăng, do lo ngại Mỹ tiếp tục tấn công Iran

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 6-11, giá dầu Brent giao tháng 1-2027 tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên mức 98,32 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 31 cent, tương đương 0,34%, lên mức 90,83 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 6-11. Ảnh minh họa: Energy Now

Mặc dù tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, nhưng cả hai loại dầu chủ chốt đều hướng tới mức giảm sâu trong tuần. Theo dữ liệu của LSEG, được thống kê từ năm 1988, giá dầu Brent giảm khoảng 17% trong tuần này. Đây là mức giảm theo tỷ lệ lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và là mức giảm tuyệt đối mạnh nhất trong lịch sử thống kê. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng giảm khoảng 13%.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, diễn biến này cho thấy phần bù rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang dần được thu hẹp.

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm gia tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột với Iran, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông. Tuy nhiên, những biến động trên thị trường tài chính, đặc biệt là đà giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch ngày 5-11, cũng tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Trên thị trường dầu mỏ, những dấu hiệu dư cung đang ngày càng rõ nét khi nhu cầu suy yếu. Giá giao ngay của một số loại dầu thô chuẩn tại Trung Đông đã quay trở lại mức trước khi xung đột xảy ra.

Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ của Rystad Energy, nhận định cán cân cung - cầu đang cho thấy thị trường dần chuyển sang trạng thái dư cung. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng dầu và khả năng tiếp cận nguồn hàng vẫn là những yếu tố đáng chú ý đối với các nhà máy lọc dầu. Các tuyến vận chuyển kéo dài hơn và việc chuyển dầu giữa các tàu đang được xem là những phương án thay thế trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gặp khó khăn.

Theo ông Janiv Shah, thị trường vẫn cần những bằng chứng cụ thể về một thỏa thuận chắc chắn liên quan đến Iran. Nếu chưa đạt được thỏa thuận hòa bình, bất kỳ động thái căng thẳng nào từ các bên liên quan cũng có thể khiến triển vọng cung - cầu dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Ảnh minh họa: Oilprice

Bên cạnh tình hình địa chính trị, thị trường dầu còn chịu tác động từ báo cáo việc làm tích cực của Bộ Lao động Mỹ, công bố hôm thứ Sáu. Theo đó, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng trước.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng số liệu việc làm khả quan có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí xem xét tăng lãi suất. Triển vọng lãi suất tăng có thể gây sức ép đối với hoạt động kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 4-11, giá dầu đã giảm khoảng 8%, xuống mức thấp nhất trong hai tháng, sau khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Kết quả này làm dấy lên kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách của Washington đối với cuộc xung đột với Iran.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu đã phần nào được thu hẹp sau khi các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Một công ty quản lý tàu biển của Hy Lạp hôm thứ Sáu cho biết, một thủy thủ đã thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra ngày 5-11 trên tàu chở sản phẩm dầu mỏ tại vịnh Ba Tư. Vụ việc được cho là xuất phát từ một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Trong khi đó, dữ liệu của Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho thấy, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp, với tần suất ở mức gần kỷ lục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.