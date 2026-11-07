Giá xăng dầu hôm nay 7.11.2026: E5 Vùng 1 ở 20.890 đồng/lít

Mức bán lẻ trong nước tiếp tục được xác định theo bảng đang có hiệu lực, khác với báo giá dầu quốc tế biến động trong phiên. Người mua cần tra đúng tên nhiên liệu và vùng giá, nhất là khi cùng nhóm E10 RON 95 có hai mức chất lượng được niêm yết riêng.

Hình minh họa

Bảng giá Petrolimex đang áp dụng

Bảng dưới đây có hiệu lực từ 15:00 ngày 5.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:28 ngày 7.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn trong danh mục công bố của doanh nghiệp.

Đơn vị: đồng/lít.

Tại Vùng 2, đơn vị thành viên được quyết định giá thực tế nhưng không vượt mức công bố. Vì vậy, cột này không có nghĩa mọi cửa hàng tại các địa bàn thuộc Vùng 2 đều bán cùng một giá.

Hai mặt hàng mazut trong cùng thông cáo là giá bán buôn, được tách riêng:

Đây là bảng còn hiệu lực qua nhiều ngày, không phải kết luận giá thị trường không đổi do thiếu cập nhật. Bài chưa có bộ dữ liệu kỳ trước tương thích đầy đủ để tính mức điều chỉnh của từng sản phẩm.

Dầu thế giới và dự báo kỳ điều hành tới

Báo giá quốc tế đọc trực tiếp trong khoảng 04:26–04:27 ngày 7.11.2026:

Nguồn cung cấp báo giá CFD theo các hợp đồng dầu tham chiếu. Đây là số liệu trong phiên, không phải giá thanh toán chính thức của sở giao dịch hay giá đóng cửa phiên 6.11. Hai kỳ hạn cũng được giữ riêng, không gộp thành một mức giá dầu chung.

Việc WTI gần như đi ngang còn Brent giảm nhẹ tại thời điểm ghi nhận chưa đủ để dự báo chắc chắn giá bán lẻ Việt Nam sẽ giảm. Kết quả điều hành còn phụ thuộc giá thành phẩm bình quân trong chu kỳ tính giá và các thành phần chi phí liên quan.

Nếu bình quân giá thành phẩm giảm, áp lực lên giá cơ sở có thể dịu lại; nếu giá phục hồi trong phần còn lại của chu kỳ, tín hiệu này có thể thay đổi. Chưa đủ dữ liệu để lượng hóa mức điều chỉnh kỳ tới. Bài cũng chưa chốt ngày, giờ điều hành tiếp theo khi chưa xác minh được thông báo cụ thể.