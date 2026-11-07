Giá xăng dầu hôm nay 7/11/2026: Dầu thế giới hạ nhiệt cuối tuần, chờ kỳ 12/11

Sau nhịp hồi khá mạnh ngày 6/11, dầu thế giới lại hạ nhiệt khi bước vào cuối tuần. Mặt bằng dầu hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với đầu tháng, trong khi giá xăng trong nước vừa trải qua một kỳ giảm sâu.

Hình minh họa.

Nguyên nhân giá xăng giảm hơn 5.000 đồng/lít chỉ trong 5 ngày

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/11. Sau 3 kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đã giảm tới hơn 5.100 đồng/lít do chính sách giảm thuế và tác động từ giá thế giới.

Giá dầu thế giới cuối tuần hạ nhiệt

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, WTI ngày 7/11 ở mức tham chiếu 90,34 USD/thùng, giảm 0,86 USD so với mức 91,20 USD/thùng ngày 6/11, tương đương khoảng 0,94%.

Brent giảm từ 99,37 USD/thùng xuống 97,75 USD/thùng, mất 1,62 USD, tương đương khoảng 1,63%.

Theo bộ dữ liệu trên, WTI có biên độ gần nhất 89,07 - 92,50 USD/thùng, còn Brent dao động trong khoảng 96,68 - 100,81 USD/thùng.

Cần lưu ý ngày 7/11 là thứ Bảy nên thị trường dầu tương lai không có phiên giao dịch mới. Reuters ghi nhận phiên thứ Sáu kết thúc với Brent ở 98,32 USD/thùng, tăng rất nhẹ 0,03%, còn WTI tăng 0,34% lên 90,83 USD/thùng. Tuy vậy, tính cả tuần, Brent vẫn giảm khoảng 17%, còn WTI giảm khoảng 13%.

Thị trường hiện chịu tác động trái chiều. Những lo ngại mới về an toàn vận tải dầu qua khu vực Vịnh Ba Tư tạo lực đỡ cho giá, trong khi nguồn cung phục hồi và dấu hiệu nhu cầu yếu hơn lại hạn chế khả năng tăng mạnh. Reuters cho biết một số chỉ báo thị trường vật chất đang cho thấy nguồn cung ngắn hạn trở nên dồi dào hơn.

Nhìn rộng hơn, WTI hiện vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trên 102 USD/thùng đầu tháng 11, còn Brent đã rời xa vùng trên 111 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 7/11

Trong nước, Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 5/11/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 5/11, giá tối đa E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít xuống 21.156 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 180 đồng/lít còn 28.696 đồng/lít.

Xăng giảm hơn 2.300 đồng/lít chỉ sau hai ngày

So với bảng giá Petrolimex từ 22h ngày 3/11, mức thay đổi tại Vùng 1 như sau:

E5 RON92 giảm mạnh nhất, tới 2.310 đồng/lít. E10 RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, đưa giá bán tại Petrolimex Vùng 1 xuống chỉ còn 21.150 đồng/lít.

Nguyên nhân chính đến từ giá thành phẩm xăng thế giới trong giai đoạn 3 - 5/11 giảm rất sâu. Bộ Công Thương cho biết RON92 bình quân giảm 11,61%, RON95 giảm 10,98%, trong khi diesel giảm 0,44%.

Kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn 700 đồng/lít đối với xăng sinh học, không trích lập với diesel và không chi sử dụng quỹ.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 12/11

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 12/11/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ hiện tương đối thuận lợi hơn so với ngày 6/11.

Brent đã trở lại dưới 100 USD/thùng, còn WTI duy trì quanh vùng 90 USD. Quan trọng hơn, cả hai vẫn thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng đầu tháng.

Tuy nhiên, chưa thể kết luận giá xăng ngày 12/11 sẽ tiếp tục giảm.

Thứ nhất, kỳ 5/11 đã phản ánh một phần rất lớn cú giảm mạnh của giá thành phẩm, với xăng giảm hơn 10% chỉ trong hai ngày tính giá. Vì vậy dư địa giảm tiếp không thể suy đơn giản từ mức WTI hay Brent hiện tại.

Thứ hai, thị trường dầu đang biến động mạnh theo các thông tin về Trung Đông. Phiên ngày 5/11 từng chứng kiến Brent tăng gần 4% chỉ sau một ngày vì lo ngại an toàn vận tải dầu.

Ở chiều ngược lại, nguồn cung đang có dấu hiệu cải thiện. Reuters cho biết dầu xuất khẩu từ vùng Vịnh phục hồi, trong khi một số chỉ báo cho thấy thị trường có thể tiến gần hơn tới trạng thái dư cung nếu nhu cầu tiếp tục yếu.

Do đó, các phiên từ ngày 9 - 11/11 và đặc biệt là giá thành phẩm RON92, RON95, diesel sẽ quyết định rõ hơn hướng đi của kỳ điều hành tiếp theo.

Nhận định

Sau hai đợt giảm liên tiếp trong các ngày 3/11 và 5/11, giá xăng trong nước đang ở mặt bằng thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 10.

Trong khi đó, dầu thô thế giới vẫn biến động mạnh nhưng WTI hiện quanh 90 USD và Brent dưới 100 USD/thùng.

Với dữ liệu cuối tuần 7/11, sức ép tăng giá đã dịu hơn so với sáng 6/11. Tuy nhiên, còn quá sớm để dự báo kỳ 12/11 tăng hay giảm cụ thể.