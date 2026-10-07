Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Thế giới ít biến động, trong nước mai điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 6/10 gần như đi ngang. Giá dầu Brent duy trì ở mốc 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 6/10, theo Reuters, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng, tăng 0,26%. Trong khi giá dầu WTI kết phiên này ở mức 89,44 USD/thùng, tăng 0,1%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (7/10), giá dầu WTI tiếp đà đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h51' ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 100,6 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 89,99 USD/thùng, tăng 0,61% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới ít biến động khi thị trường cân nhắc sự phục hồi của dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Giám đốc điều hành Vitol, một trong những tập đoàn kinh doanh dầu khí lớn trên thế giới, cho hay khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu đã được vận chuyển khỏi Trung Đông mỗi ngày bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Trong khi đó, theo Reuters, dòng chảy dầu từ các nước vùng Vịnh, không bao gồm Iran, trong tháng 9 đã tăng lên hơn 81% so với mức trước chiến tranh.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Tuấn Hùng

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, ngày 6/10 cho biết lượng dầu vận chuyển qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này đạt 5,8 triệu thùng, dù tuyến đường ống này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước.

Lượng dầu được vận chuyển với quy mô lớn được đánh giá có thể phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường dầu mỏ.

Bên cạnh đó, nguồn cung dự kiến tiếp tục được bổ sung cũng phần nào gây sức ép lên giá dầu.

Hội đồng quản trị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến họp ngày 14-15/10 để quyết định chi tiết kế hoạch giải phóng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ mà nhóm G7 đã công bố.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu.

Các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) xác nhận cơ sở hạ tầng của Sân bay Quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz tại Jazan và Sân bay Quốc tế Najran đã hứng chịu các cuộc tấn công vào tối 5/10, khiến 3 người bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (8/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (7/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 1/10, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Tương tự, giá bán xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.