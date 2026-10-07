Giá xăng dầu hôm nay (7-10): Giá dầu thế giới đi ngang khi nguồn cung Trung Đông phục hồi

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 6-10, giá dầu Brent tăng 26 cent, tương đương 0,3%, lên mức 100,58 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1 cent, lên mức 89,44 USD/thùng.

Giám đốc điều hành của công ty kinh doanh dầu khí Vitol cho biết, có khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua. Lượng dầu này được đánh giá đủ lớn để phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường.

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch thứ Ba. Ảnh minh họa: Reuters

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia hôm 6-10 cho biết, lượng dầu được bơm qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này đã đạt 5,8 triệu thùng. Việc khôi phục các tuyến vận chuyển thay thế đang giúp Saudi Arabia duy trì dòng xuất khẩu, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua khu vực vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu bị hạn chế bởi nguy cơ nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA), xác nhận cơ sở hạ tầng của Sân bay Quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz tại Jazan và Sân bay Quốc tế Najran đã hứng chịu các cuộc tấn công tối thứ Hai (5-10), khiến 3 người bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất. Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen tăng mạnh.

Các cuộc tấn công diễn ra trong lúc lực lượng chính phủ Yemen mở chiến dịch lớn nhằm giành lại lãnh thổ từ lực lượng Houthi. Riyadh cũng tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ chiến dịch, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng trong khu vực.

Ảnh minh họa: Oilprice

Theo dữ liệu của Mỹ, năm 2025, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế năng lượng Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã góp phần hỗ trợ giá dầu kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022. Nếu đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể tăng trở lại, qua đó tạo thêm nguồn cung cho thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 7-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 1-10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.