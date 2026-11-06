Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Quay đầu tăng trở lại

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng sau phiên lao dốc mạnh, trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng các bên tiến tới thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Thị trường đang đánh giá tác động của kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ đối với những bước đi tiếp theo của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến với Iran. Kỳ vọng về khả năng xung đột kết thúc cũng đang tăng lên.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau phiên lao dốc mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh còn nhiều yếu tố khó dự đoán, trong khi những rủi ro đối với hoạt động vận tải biển và nguồn cung năng lượng vẫn hiện hữu.

Theo báo cáo của Eurasia Group, bất chấp đà giảm gần đây, nguy cơ xung đột leo thang vẫn có thể đẩy giá dầu Brent tăng mạnh, lên mức 110-125 USD/thùng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, triển vọng cung - cầu cũng là vấn đề được giới đầu tư quan tâm. Theo nhận định của JPMorgan, thị trường dầu toàn cầu đã chuyển sang trạng thái dư cung, với sản lượng vượt nhu cầu khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10. Nhu cầu dầu toàn cầu cũng giảm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày kể từ khi xung đột bắt đầu.

Diễn biến này cho thấy giá dầu không chỉ chịu tác động từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông mà còn phụ thuộc vào tốc độ phục hồi vận chuyển, nhu cầu tiêu thụ và khả năng cân bằng cung - cầu trên thị trường quốc tế.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005 đồng/kg.

Đây là lần thứ hai liên tiếp giá dầu giảm trong vòng 3 ngày và là lần thứ ba liên tiếp giá xăng giảm trong vòng gần 1 tuần.

Trước đó, từ 22h ngày 3/11, giá các loại xăng và dầu diesel cùng giảm sau khi giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm nhanh dẫn đến giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ này giảm trên 10% so với kỳ trước liền kề, vượt ngưỡng giảm 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ.

Còn từ tối 31/10, liên Bộ Tài chính - Công Thương cũng đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết của Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại là 0%, có hiệu lực từ 0h ngày 1/11. Điều này đã giúp giá xăng E5 RON92 và giá xăng E10 RON95 cùng giảm, trong khi giá dầu giữ nguyên.