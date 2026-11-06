Giá xăng dầu hôm nay (6-11): Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 5-11, giá dầu Brent tăng 3,67 USD/thùng, tương đương 3,88%, lên mức 98,29 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 2,40 USD/thùng, tương đương 2,72%, lên mức 90,52 USD/thùng.

Đà tăng này đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý so với phiên giao dịch trước đó, khi cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 8%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31-8.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 5-11. Ảnh minh họa: Economic Times

Theo nhận định của Công ty tư vấn năng lượng Gelber and Associates, đà phục hồi của giá dầu phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những diễn biến mới. Mặc dù hoạt động vận chuyển dầu có dấu hiệu từng bước trở lại bình thường, nhưng các tiến triển ngoại giao chưa đủ bảo đảm hoạt động vận chuyển và giao hàng ổn định.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch Công ty Lipow Oil Associates, cho biết những thông tin về tàu chở dầu va phải thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz hoặc bị máy bay không người lái (UAV) tấn công tiếp tục làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo ngại về lập trường không thay đổi của Iran liên quan đến các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO), các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở vịnh Ba Tư vẫn diễn ra với tần suất gần mức cao kỷ lục. Ít nhất 5 tàu đã thông báo gặp sự cố kể từ hôm Chủ nhật. Tình hình này tương tự tháng 10, thời điểm có tới 35 tàu bị tấn công, mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, bắt đầu từ tháng 2-2026, đã khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, trở thành một trong những vấn đề gây bất bình trong cử tri Mỹ. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Dự kiến, Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động từ tháng 1-2027.

Theo Ngân hàng Citi, một trong những yếu tố khiến thị trường lo ngại là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Nhà Trắng có thể tập trung sử dụng các quyền hành pháp trong chính sách đối ngoại, qua đó làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột với Iran.

Tuy nhiên, Eurasia Group đã hạ ước tính về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran từ 65% xuống 60%. Khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai bên cũng giảm từ 20% xuống 10%. Ngược lại, khả năng hai bên tiếp tục rơi vào thế bế tắc tăng từ 15% lên 30%.

Eurasia Group nhận định, mặc dù giá dầu đã giảm trong những phiên gần đây, nhưng bất kỳ diễn biến leo thang nào của cuộc xung đột cũng có thể đẩy giá dầu Brent lên mức 110-125 USD/thùng.

Ảnh minh họa: Reuters

Ở chiều hướng ngoại giao, Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Ngoại trưởng Abbas Araqchi đã có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm trao đổi về những diễn biến mới nhất trong nỗ lực thúc đẩy ổn định khu vực.

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Saudi Arabia, hôm thứ Năm đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, khi lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Sau đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay King Fahd tại thành phố Dammam của Saudi Arabia. Tuy nhiên, giới chức nước này chưa đưa ra xác nhận về thông tin trên.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy trong hai vụ việc riêng biệt sau khi tìm cách di chuyển qua các tuyến đường mà Tehran coi là trái phép tại eo biển Hormuz.

Không chỉ tại Trung Đông, tình hình xung đột Nga - Ukraine cũng tác động đến triển vọng nguồn cung năng lượng. Ukraine đã tiến hành lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu dầu diesel của Moscow theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là nhà máy lọc dầu thứ hai của Nga bị tấn công trong tuần này, sau vụ tấn công vào nhà máy Yaroslavl hôm thứ Hai.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 6-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 5-11, giá xăng, dầu các loại trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít và dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.