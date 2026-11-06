Giá xăng dầu hôm nay 6.11.2026: Bảng Petrolimex sau đợt giảm ngày 5.11

Người tiêu dùng bước sang ngày 6.11 với bảng giá đã điều chỉnh từ 15:00 ngày trước. Tại Petrolimex, mức giảm khác nhau giữa các sản phẩm; riêng xăng E5 tại Vùng 1 giảm nhiều hơn E10 RON 95 Mức 3 khi đối chiếu hai bảng doanh nghiệp liên tiếp.

Hình minh họa

Bảng giá Petrolimex đang áp dụng

Bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 5.11.2026. Đến thời điểm kiểm tra 04:38 ngày 6.11, thông cáo điều chỉnh mới nhất xác minh được vẫn là đợt này.

Đơn vị: đồng/lít. Cột thay đổi đối chiếu bảng hiệu lực 15:00 ngày 5.11 với bảng hiệu lực 22:00 ngày 3.11.2026.

Mazut, giá bán buôn theo thông cáo, đơn vị: đồng/kg.

Các mức giảm trên thuộc đợt điều chỉnh ngày 5.11, không phải một đợt giảm mới ngày 6.11.

Ở Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 cao hơn E5 RON 92 Mức 2 là 260 đồng/lít. Giá E5 tại Vùng 2 cao hơn Vùng 1 là 410 đồng/lít. Giá bán thực tế ở địa bàn Vùng 2 do đơn vị thành viên quyết định trong giới hạn công bố.

Dầu thế giới phục hồi trong báo giá đầu ngày

Tại 04:35:26 ngày 6.11.2026 theo giờ Việt Nam, nguồn dữ liệu hiển thị báo giá CFD theo dõi các hợp đồng dầu dưới đây và đánh dấu đang giao dịch.

Đơn vị: USD/thùng.

Các con số là báo giá CFD tại thời điểm nêu trên, không phải giá thanh toán chính thức của hợp đồng tương lai.

Dầu phục hồi trong phiên 5.11 khi các vụ việc liên quan tàu chở dầu làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, trong lúc triển vọng ngoại giao tại Trung Đông vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng chưa đủ để loại bỏ biến động mạnh.

Triển vọng trong nước: Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh mới

Nếu giá dầu và sản phẩm xăng dầu quốc tế tiếp tục tăng trong nhiều phiên, áp lực đối với chi phí đầu vào có thể trở lại. Ngược lại, khi nguồn cung vận chuyển ổn định hơn và giá thành phẩm giảm, áp lực này có thể dịu bớt.

Mức điều chỉnh trong nước còn phụ thuộc bình quân giá thành phẩm trong chu kỳ, tỷ giá và các khoản chi phí liên quan. Tại thời điểm chốt bài, chưa có bộ dữ liệu bình quân đầy đủ cho chu kỳ kế tiếp và chưa xác minh được thông báo riêng ấn định kỳ điều hành tiếp theo. Do đó, chưa đủ căn cứ dự báo giá bán lẻ sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu.