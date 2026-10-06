Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm sau khi các nước châu Âu nhất trí xả thêm dầu diesel dự trữ, trong khi thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Reuters, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm dầu diesel từ các kho dự trữ. Theo kế hoạch, châu Âu sẽ xả khoảng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, trong khi các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ giải phóng thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Động thái này được kỳ vọng bổ sung nguồn cung cho thị trường, qua đó giảm bớt áp lực lên giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu hôm nay quay đầu giảm mạnh. (Ảnh: Oilprice).

Thị trường dầu vừa qua tiếp tục biến động mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm gia tăng lo ngại nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất dầu của Saudi Arabia.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng tập trung theo dõi chính sách nguồn cung của OPEC+. Tại cuộc họp ngày Chủ nhật, OPEC+ nhất trí giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 11, phù hợp với dự báo rằng nhóm chưa có kế hoạch điều chỉnh đáng kể chính sách sản lượng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của một số thành viên OPEC+ tại khu vực vùng Vịnh vẫn chịu ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông. Trong những tháng gần đây, lượng dầu xuất khẩu của khu vực chỉ dao động khoảng 60-80% so với mức bình thường.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.