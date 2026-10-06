Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Dầu thế giới giảm khoảng 2%, kỳ 8/10 sẽ ra sao?

Dầu thô quốc tế tiếp tục hạ nhiệt sau những phiên duy trì ở vùng giá cao. Đà giảm của WTI và Brent đang giúp giảm áp lực lên kỳ tính giá mới trong nước, dù vẫn cần theo dõi thêm giá thành phẩm xăng dầu trong hai ngày cuối chu kỳ.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Dầu thế giới giằng co đầu tuần, chờ kỳ điều hành 8/10

Giá xăng dầu hôm nay 5/10/2026: WTI quanh 91 USD/thùng, Brent vẫn trên 102 USD/thùng; giá trong nước giữ nguyên và chờ kỳ điều hành ngày 8/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 6/10 giảm khoảng 2%

Theo bộ dữ liệu cập nhật đầu ngày 6/10/2026, dầu WTI ở mức 89,25 USD/thùng, giảm 1,82 USD/thùng so với mức 91,07 USD/thùng ngày 5/10, tương đương khoảng 2%.

Dầu Brent giảm mạnh hơn về giá trị tuyệt đối, từ 102,53 USD/thùng xuống 100,22 USD/thùng, mất 2,31 USD/thùng, tương đương khoảng 2,25%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động từ 89,20 - 89,36 USD/thùng, còn Brent nằm trong khoảng 99,68 - 100,44 USD/thùng.

Diễn biến này phù hợp với xu hướng giảm của phiên quốc tế gần nhất. Khi chốt phiên ngày 5/10, WTI giảm 1,68 USD, còn 89,43 USD/thùng; Brent mất 1,93 USD, xuống 100,32 USD/thùng. Hai mức này chênh nhẹ với bảng dữ liệu đầu ngày 6/10 do khác thời điểm ghi nhận và hợp đồng tham chiếu.

Áp lực giảm xuất hiện khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi, trong khi nhóm G7 cam kết giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu thô và diesel từ kho dự trữ khẩn cấp. Dữ liệu vận chuyển cũng cho thấy xuất khẩu dầu Trung Đông đã vượt mức trước xung đột trong một số ngày cuối tháng 9.

Dù vậy, thị trường chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nguồn cung thắt chặt. OPEC+ vừa quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 11, trong khi sản lượng thực tế của nhiều nước vùng Vịnh vẫn thấp hơn hạn ngạch. Những hạn chế về vận chuyển, lọc dầu và nguồn cung diesel cũng khiến giá năng lượng có thể tiếp tục biến động mạnh.

Nhìn ngắn hạn, việc WTI rơi xuống dưới 90 USD/thùng và Brent lùi sát mốc 100 USD là tín hiệu hạ nhiệt rõ hơn so với những ngày đầu tháng 10. Tuy nhiên, giá Brent vẫn ở mặt bằng cao nếu so với giai đoạn trước đợt biến động mạnh của thị trường năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 6/10

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 6/10 tiếp tục giữ theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 1/10/2026. Petrolimex xác nhận mức giá này được áp dụng cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 1/10, xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, trong khi diesel 0,05S giảm 780 đồng/lít. Giá bán tối đa phổ biến sau điều chỉnh là 26.569 đồng/lít với E5 RON92, 27.189 đồng/lít với E10 RON95-III và 29.717 đồng/lít với diesel.

Giá thành phẩm bình quân của chu kỳ trước gần như không thay đổi với xăng: RON92 dùng pha E5 tăng 0,05%, RON95 tăng 0,03%. Ngược lại, diesel 0,05S giảm 3,65%, lý giải việc giá dầu trong nước giảm mạnh hơn xăng tại kỳ 1/10.

Dự báo kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 8/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 8/10/2026.

So với thời điểm đầu chu kỳ, tín hiệu thị trường đang chuyển theo hướng thuận lợi hơn cho người tiêu dùng. Brent từng lên trên 103 USD/thùng nhưng hiện đã lùi về quanh 100 USD; WTI từ trên 93 USD cũng giảm xuống dưới 90 USD/thùng.

Vì vậy, áp lực tăng giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể.

Nếu dầu thô và đặc biệt giá thành phẩm RON92, RON95, diesel tiếp tục hạ trong ngày 6 - 7/10, khả năng giá bán lẻ kỳ 8/10 giảm hoặc ít nhất không tăng mạnh sẽ rõ hơn.

Tuy nhiên, chưa nên đưa ra mức giảm cụ thể. Giá bán lẻ trong nước được xác định dựa trên giá thành phẩm xăng dầu bình quân của toàn bộ chu kỳ, cùng tỷ giá, thuế, chi phí và công cụ bình ổn. Biến động riêng của WTI và Brent chỉ là một trong các chỉ báo.

Một yếu tố cần lưu ý là trong kỳ ngày 1/10, cơ quan điều hành trích lập Quỹ bình ổn ở mức 200 đồng/lít đối với diesel và không chi sử dụng quỹ. Đồng thời, các chính sách thuế hỗ trợ đối với xăng dầu đã được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Với dữ liệu sáng 6/10, kịch bản phù hợp nhất hiện nay là áp lực tăng đã hạ rõ rệt và cán cân dự báo đang chuyển dần về hướng ổn định hoặc giảm. Hai ngày cuối chu kỳ, đặc biệt diễn biến giá thành phẩm khu vực, sẽ quyết định mức điều chỉnh thực tế vào chiều 8/10.