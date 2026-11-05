Giá xăng dầu hôm nay 5/11: Giá dầu thế giới lao dốc gần 10%

Sau đợt giảm mạnh từ 22h ngày 3/11, thị trường trong nước tiếp tục đón thêm tín hiệu thuận lợi khi dầu thế giới lao dốc trong phiên gần nhất. WTI mất gần 9%, còn Brent giảm hơn 9%, đưa giá dầu về vùng thấp nhất trong nhiều tuần.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Petrolimex giảm mạnh giá xăng dầu từ tối 3/11

Giá xăng dầu hôm nay 4/11/2026: WTI quanh 96,71 USD/thùng, Brent 104,27 USD; Petrolimex vừa giảm mạnh giá xăng, diesel và dầu hỏa từ 22h ngày 3/11.

Giá dầu thế giới hôm nay 5/11 lao dốc

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 5/11 ở mức 88,04 USD/thùng, giảm 8,67 USD so với 96,71 USD/thùng ngày 4/11, tương đương giảm khoảng 8,96%.

Dầu Brent giảm mạnh hơn về giá trị tuyệt đối, từ 104,27 USD/thùng xuống 94,44 USD/thùng, mất 9,83 USD, tương đương khoảng 9,43%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động từ 87,14 - 97,11 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 94,23 - 94,68 USD/thùng.

Dữ liệu quốc tế xác nhận đây là một trong những phiên giảm mạnh nhất thời gian gần đây. Reuters ghi nhận WTI chốt phiên giảm 8,3% xuống 88,12 USD/thùng, Brent giảm 8,7% xuống 94,62 USD/thùng, cùng xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Đà giảm phản ánh kỳ vọng rủi ro nguồn cung tại Trung Đông có thể dịu bớt, trong khi dòng dầu xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh đã phục hồi lên khoảng 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tương đương khoảng 3/4 mức trước xung đột. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn còn nhiều bất định nên thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh.

Điểm đáng chú ý là chỉ vài ngày trước, WTI còn trên 102 USD/thùng và Brent trên 111 USD. Như vậy, dầu thô đã mất một phần rất lớn mức tăng cuối tháng 10.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 5/11

Trong nước, giá Petrolimex sáng 5/11 tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 22h ngày 3/11/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Bảng giá hiện hành cũng được các nguồn theo dõi Petrolimex cập nhật với E10 RON95-III Vùng 1 ở 23.230 đồng/lít, E5 RON92 ở 23.200 đồng/lít và diesel 0,05S ở 28.870 đồng/lít.

Đây là mức giá sau đợt điều chỉnh đặc biệt tối 3/11. Bộ Công Thương công bố E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít xuống tối đa 23.203 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít còn tối đa 23.231 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 1.370 đồng/lít xuống 28.876 đồng/lít.

Vì sao giá được điều chỉnh ngay tối 3/11?

Kỳ giảm ngày 3/11 không phải một đợt điều hành bình thường theo lịch thứ Năm.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm nhanh khiến giá cơ sở của mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ liền trước. Mức biến động vượt ngưỡng quy định nên cơ quan quản lý điều chỉnh từ 22h ngày 3/11 thay vì chờ kỳ định kỳ.

Ở kỳ này, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập 700 đồng/lít đối với xăng sinh học, không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng được công bố.

Điều đó cũng có nghĩa một phần đáng kể cú giảm giá thành phẩm đầu tuần đã được phản ánh sớm vào giá bán lẻ hiện nay.

Chiều 5/11 giá xăng dầu có thể giảm tiếp?

Theo lịch thông thường, kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h hôm nay, thứ Năm ngày 5/11.

So với thời điểm điều chỉnh đặc biệt tối 3/11, thị trường thế giới vừa có thêm một diễn biến rất lớn: WTI giảm xuống quanh 88 USD/thùng, Brent xuống dưới 95 USD/thùng.

Đây là tín hiệu thuận lợi đáng kể cho giá bán lẻ trong nước.

Nếu giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel trên thị trường tham chiếu phản ánh tương ứng với cú giảm của dầu thô, giá xăng dầu trong nước vẫn còn dư địa giảm thêm.

Tuy nhiên, không nên lấy mức giảm 8 - 9% của WTI và Brent rồi quy đổi trực tiếp thành mức giảm tương ứng tại cây xăng.

Giá bán lẻ được xác định dựa trên bình quân giá thành phẩm, tỷ giá, thuế, chi phí và phương án Quỹ bình ổn. Ngoài ra, một phần mức giảm của chu kỳ đã được phản ánh vào kỳ đặc biệt tối 3/11.

Trước khi có đợt điều chỉnh đặc biệt, một số thương nhân từng dự báo giá xăng dầu kỳ 5/11 có thể giảm 1.300 - 2.900 đồng/lít. Tuy nhiên, dự báo này được đưa ra trước khi giá đã giảm mạnh vào tối 3/11 nên không còn phù hợp để sử dụng nguyên vẹn cho kỳ chiều nay.

Sau lần điều chỉnh sớm, các nhận định mới thận trọng hơn, cho rằng giá có thể tiếp tục giảm hoặc biến động không lớn nếu giá thành phẩm thế giới duy trì xu hướng thuận lợi.

Nhận định trước giờ điều hành

Với dữ liệu có trước 6h sáng 5/11, kịch bản giảm tiếp đang đáng chú ý hơn kịch bản tăng.

WTI đã xuống dưới 90 USD/thùng, Brent dưới 95 USD/thùng, thấp hơn rất mạnh so với đầu tuần. Đây là tín hiệu thuận lợi cho giá thành phẩm trong những phiên tới.

Tuy nhiên, do giá trong nước vừa được điều chỉnh giảm sớm vào tối 3/11, khả năng xuất hiện thêm một đợt giảm rất sâu ngay chiều 5/11 chưa thể khẳng định.

Nhận định phù hợp nhất là giá xăng dầu còn dư địa giảm hoặc duy trì ở mặt bằng thấp; mức chính thức cần chờ công bố của cơ quan điều hành lúc 15h.