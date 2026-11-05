Giá xăng dầu hôm nay (5-11): Giá dầu thế giới giảm gần 9%

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 4-11, giá dầu Brent giảm 8,98 USD, tương đương 8,7%, xuống còn 94,62 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 7,97 USD, tương đương 8,3%, xuống còn 88,12 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu chuẩn kể từ ngày 31-8.

Giá dầu thế giới giảm gần 9% trong phiên giao dịch ngày 4-11. Ảnh minh họa: Shuttlestock

Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Diễn biến này đặt Tổng thống Donald Trump trước sức ép chính trị lớn hơn trong việc xử lý cuộc xung đột với Iran.

Theo các nguồn tin thân cận với giới chức vùng Vịnh, việc phải đối mặt với một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể hạn chế các lựa chọn quân sự của ông Donald Trump, đồng thời tạo thêm động lực để Washington tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Do đó, khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran vì thế được đánh giá là thấp hơn.

Trước đó, ngày 3-11, Tổng thống Donald Trump nói với tờ Financial Times rằng, Mỹ không có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức. Ngày 4-11, ông Donald Trump cũng thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định việc Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội có thể gây sức ép đối với chi tiêu quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời gia tăng khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình sớm hơn dự kiến. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông được cải thiện cũng góp phần gây sức ép giảm giá dầu.

Tuy nhiên, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa thực sự rõ ràng. Các nhà phân tích khu vực vùng Vịnh cảnh báo, nếu một thỏa thuận khiến Iran có thể tuyên bố chiến thắng, đồng thời làm suy giảm uy tín của Tổng thống Donald Trump, nguy cơ xuất hiện những hành động quân sự khó lường vẫn hiện hữu.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Tư cho rằng, cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến cử tri quay lưng với Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố, thái độ thù địch của Mỹ đối với Iran sẽ không thay đổi, bất kể đảng nào nắm quyền tại Washington.

Ảnh minh họa: Nairametrics

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt, Qatar đang đẩy mạnh các nỗ lực trung gian hòa giải nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters ngày 3-11 rằng, Tehran và Washington vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận hòa bình.

Ông Carl Larry, chuyên gia phụ trách giao dịch và rủi ro tại Enverus, nhận định kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chưa đủ bảo đảm tình hình Iran sẽ ổn định. Theo ông, nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang trong thời gian tới vẫn là yếu tố đáng quan ngại.

Về nguồn cung, dữ liệu của Vortexa cho thấy, xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của khu vực vùng Vịnh, không bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng, đạt trung bình 17,1 triệu thùng/ngày trong tháng 10, giảm so với mức 18,9 triệu thùng/ngày của tháng 9. Tuy nhiên, con số này vẫn tương đương khoảng 75% so với mức trước xung đột.

Theo Bloomberg, UAE đang xem xét xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu thứ ba nhằm đưa dầu thô ra ngoài eo biển Hormuz, qua đó giảm sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược này.

Tại Mỹ, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất đều giảm trong tuần trước. Cụ thể, dự trữ dầu thô của nước này giảm 865.000 thùng, xuống còn 409,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 30-10. Kết quả này trái với dự báo của các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters, vốn nhận định dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ tăng 877.000 thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 3-11, giá xăng, dầu các loại trong nước được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học: 700 đồng/lít; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).