Giá xăng dầu hôm nay 5.11: Dầu thế giới giảm mạnh, trong nước có điều chỉnh?

Giá dầu quốc tế giảm sâu so với mốc tham chiếu phiên trước, nhưng giá bán tại cửa hàng trong nước vẫn thực hiện theo bảng đang có hiệu lực. Người mua cần phân biệt báo giá dầu thô với giá xăng, dầu thành phẩm và quyết định điều chỉnh bán lẻ.

Hình minh họa

Giá Petrolimex đang áp dụng từ 22:00 ngày 3.11

Tại thời điểm kiểm tra 04:39 ngày 5.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo thay thế bảng giá có hiệu lực từ 22:00 ngày 3.11.2026 trong các nguồn chính thức đã đọc. Đây là giá đang áp dụng, không phải kết luận giá thị trường giữ nguyên do nguồn chưa cập nhật.

Nhóm xăng, điêzen và dầu hỏa, đơn vị: đồng/lít.

Mazút được niêm yết riêng theo giá bán buôn, đơn vị: đồng/kg.

Tại Vùng 1, xăng E10 RON 95 Mức 3 cao hơn E5 RON 92 Mức 2 là 30 đồng/lít. Với cùng mặt hàng E10 RON 95 Mức 3, mức niêm yết Vùng 2 cao hơn Vùng 1 là 460 đồng/lít.

Giá thực tế tại địa bàn Vùng 2 do đơn vị thành viên quyết định trong giới hạn được công bố. Bài chưa tính mức điều chỉnh so với kỳ trước vì chưa đối chiếu đủ hai bảng gốc trong lượt kiểm tra này.

Dầu thế giới giảm mạnh trong báo giá đầu ngày

Tại 04:35:00 ngày 5.11.2026 theo giờ Việt Nam, nguồn dữ liệu hiển thị báo giá CFD theo dõi các hợp đồng dầu dưới đây và đánh dấu đang giao dịch.

Đơn vị: USD/thùng.

Các con số này là báo giá CFD tại thời điểm nêu trên, không được gọi là giá thanh toán chính thức của hợp đồng tương lai.

Dầu giảm khi thị trường tăng kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột với Iran. Tuy nhiên, rủi ro gián đoạn nguồn cung chưa biến mất, nên biến động có thể còn lớn khi xuất hiện thông tin ngoại giao hoặc quân sự mới.

Triển vọng giá trong nước: Cần thêm dữ liệu thành phẩm

Dầu thô giảm là tín hiệu có thể giúp giảm áp lực chi phí đầu vào nếu xu hướng kéo dài và được phản ánh vào giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường tham chiếu. Mức điều chỉnh bán lẻ còn phụ thuộc bình quân giá thành phẩm trong chu kỳ, tỷ giá và các khoản chi phí, thuế, quỹ liên quan.

Tại thời điểm chốt bài, chưa xác minh được lịch thông báo giá kế tiếp và bộ giá thành phẩm bình quân đầy đủ. Vì vậy, chưa đủ căn cứ khẳng định xăng dầu trong nước sẽ giảm bao nhiêu hoặc ấn định giờ điều hành mới. Bảng đang áp dụng vẫn là căn cứ giao dịch cho đến khi có thông báo thay thế.