Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Thế giới xu hướng tăng, trong nước trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (5/10), giá dầu thế giới có xu hướng đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h49' ngày 5/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 102,7 USD/thùng, tăng 0,42% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 91,16 USD/thùng, tăng 0,05% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới biến động trái chiều, giá dầu Brent tăng 0,11% trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 102,3 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 91,11 USD/thùng.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới giảm sau khi các lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu.

Trước đó, ông Donald Trump cho biết đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ.

"Nếu Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu diesel, châu Âu sẽ là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”, Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho hay.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong khi đó, thị trường vẫn nhận được những tín hiệu hỗ trợ từ nguồn cung dầu thô.

Trong một báo cáo mới đây, Ngân hàng Barclays (Anh) cho biết dòng chảy dầu thô từ Trung Đông đang cải thiện, các yếu tố cơ bản của thị trường vật chất vẫn ở trạng thái tích cực.

Ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (5/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 1/10, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Trong khi giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.