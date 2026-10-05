Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Tăng nhẹ phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi giảm trong phiên cuối tuần trước do thị trường phản ứng với thông tin châu Âu có kế hoạch tăng lượng dầu diesel từ kho dự trữ.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thô đi xuống sau khi các lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi dầu WTI giảm 1,6%.

Nhưng ở chiều ngược lại, thị trường vẫn nhận được những tín hiệu hỗ trợ từ nguồn cung dầu thô. Trong báo cáo mới nhất, Barclays nhận định dù dòng chảy dầu thô từ Trung Đông đang cải thiện, các yếu tố cơ bản trên thị trường vật chất vẫn tích cực.

Giá dầu hôm nay tăng nhẹ.

Ngân hàng Anh Barclays nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng. Dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 cũng được điều chỉnh lên 100 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu thế giới có thời điểm tăng vọt khoảng 4% sau thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng và dầu khác, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các loại sản phẩm.