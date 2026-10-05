Giá xăng dầu hôm nay (5-10): Giá dầu thế giới có xu hướng tăng

Giá dầu thế giới

Theo Oilprice, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 5-10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,71 USD, tương đương 0,69%, lên mức 103,0 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,43 USD, tương đương 0,47%, lên mức 91,54 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thô đã giảm sau khi các lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Reuters, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc xả thêm dầu diesel từ kho dự trữ.

Ngoài ra, trong một báo cáo, Ngân hàng Barclays (Anh) cho biết mặc dù dòng chảy dầu thô từ Trung Đông đang cải thiện, các yếu tố cơ bản của thị trường vật chất vẫn đang ở trạng thái tích cực. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu thế giới tăng vọt 4%, sau khi có thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Theo Wall Street Journal, Mỹ sẽ điều động thêm tàu sân bay cùng binh sĩ tới Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ảnh minh họa: Reuters

Những phát biểu cứng rắn từ Washington kết hợp với thông tin Trung Quốc ngừng xuất khẩu nhiên liệu đã khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Giá dầu ban đầu giảm gần 1%, nhưng nhanh chóng đảo chiều sau khi Reuters dẫn nguồn tin cho biết các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới.

"Việc Trung Quốc dừng xuất khẩu cho thấy nước này lo ngại khả năng đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS nhận định. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu biện pháp này có thúc đẩy Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô hay không, nhất là sau giai đoạn lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại nước này sụt giảm đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 5-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 1-10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.