Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Dầu thế giới giằng co đầu tuần, chờ kỳ điều hành 8/10

Bước vào tuần giao dịch mới, dầu thô quốc tế tiếp tục dao động ở vùng cao. Mức cập nhật đầu ngày cho thấy WTI và Brent giảm nhẹ so với giá tham chiếu cuối tuần, song thị trường nhanh chóng xuất hiện những nhịp phục hồi khi giao dịch sôi động trở lại.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Dầu thế giới đứng giá, chờ giá đầu tuần mới

Giá xăng dầu hôm nay 4/10/2026: dầu thế giới không phát sinh phiên mới do cuối tuần, Brent vẫn trên 102 USD/thùng; giá trong nước giữ mức từ ngày 1/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 5/10 biến động nhẹ

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 5/10 ở mức 91,07 USD/thùng, giảm 0,19 USD/thùng so với mức 91,26 USD/thùng ngày 4/10, tương đương khoảng 0,21%.

Dầu Brent cũng giảm 0,19 USD/thùng, từ 102,72 USD/thùng xuống 102,53 USD/thùng, tương đương giảm khoảng 0,18%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 90,97 - 91,85 USD/thùng, còn Brent ghi nhận biên độ 102,53 - 103,39 USD/thùng.

Các mức trên phản ánh một thời điểm cụ thể của thị trường. Sau khi giao dịch tuần mới bắt đầu, Reuters ghi nhận giá dầu có thời điểm tăng trở lại, với WTI quanh 91,57 USD/thùng và Brent khoảng 103,06 USD/thùng. Điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái giằng co khá mạnh ngay từ đầu tuần.

Phiên cuối tuần trước, WTI chốt quanh 91,11 USD/thùng và Brent ở mức 102,25 USD/thùng. Tính chung tuần, WTI giảm khoảng 1,6%, trong khi Brent gần như đi ngang. Việc châu Âu thống nhất giải phóng thêm lượng diesel dự trữ cùng kế hoạch bổ sung dầu thô từ kho dự trữ đã góp phần làm dịu áp lực nguồn cung.

Ở chiều ngược lại, OPEC+ ngày 4/10 quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu cho tháng 11. Động thái này khiến thị trường chưa xuất hiện thêm nguồn cung lớn từ nhóm sản xuất trong ngắn hạn, qua đó góp phần giữ Brent ở vùng trên 100 USD/thùng.

Như vậy, tín hiệu đầu tuần chưa nghiêng hẳn về một xu hướng. Nguồn dầu từ kho dự trữ tạo sức ép giảm, trong khi mặt bằng cung toàn cầu vẫn tương đối chặt khiến giá khó giảm sâu ngay lập tức.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 5/10

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 5/10 tiếp tục áp dụng mức được Petrolimex điều chỉnh từ 15h ngày 1/10/2026. Petrolimex xác nhận bảng giá ngày 1/10 có hiệu lực cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

Trong kỳ điều hành gần nhất, xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, trong khi dầu diesel 0,05S giảm 780 đồng/lít. Giá tối đa phổ biến sau điều chỉnh lần lượt là 26.569 đồng/lít với E5 RON92, 27.189 đồng/lít với E10 RON95-III và 29.717 đồng/lít với diesel 0,05S.

Tại hệ thống Petrolimex, E5 RON92 Mức 2 ở Vùng 1 hiện là 26.560 đồng/lít, E10 RON95 Mức 3 ở mức 27.180 đồng/lít và diesel 0,05S Mức 2 là 29.710 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 8/10

Theo quy định hiện hành, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần. Vì vậy, nếu không có thay đổi bất thường, kỳ điều hành tiếp theo dự kiến vào thứ Năm ngày 8/10/2026.

Dữ liệu đầu chu kỳ cho thấy giá dầu quốc tế vẫn duy trì ở mặt bằng cao. Brent quanh 102 - 103 USD/thùng và WTI quanh 91 USD/thùng, nhưng biến động trong từng phiên khá lớn.

So với thời điểm đầu tháng, áp lực tăng đã bớt mạnh khi một phần nguồn cung bổ sung được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, việc Brent vẫn trên 100 USD/thùng cùng quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 11 của OPEC+ khiến khả năng giá thành phẩm xăng dầu giảm sâu chưa rõ ràng.

Ở thời điểm ngày 5/10, chưa nên dự báo giá xăng trong nước sẽ tăng hay giảm một mức cụ thể. Còn ba phiên giao dịch quan trọng trước kỳ điều hành, trong khi giá bán lẻ trong nước phụ thuộc vào bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong toàn chu kỳ, tỷ giá, thuế, chi phí và phương án điều hành.

Nếu giá dầu và giá thành phẩm xăng RON92, RON95, diesel tiếp tục hạ nhiệt trong các phiên 5 - 7/10, áp lực tăng giá ngày 8/10 có thể được thu hẹp.

Ngược lại, nếu Brent duy trì trên 100 USD/thùng và giá sản phẩm lọc dầu quay đầu tăng, thị trường trong nước có thể chịu áp lực điều chỉnh tăng trở lại.

Với dữ liệu hiện tại, kịch bản phù hợp nhất là giá xăng dầu trong nước kỳ tới còn trong trạng thái giằng co, chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác định mức tăng hoặc giảm.