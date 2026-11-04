Giá xăng dầu hôm nay 4/11: Petrolimex giảm mạnh giá xăng dầu từ tối 3/11

Chỉ hai ngày sau cú lao dốc của dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước đã có một đợt điều chỉnh đặc biệt từ tối 3/11. E5 RON92 tại Petrolimex Vùng 1 còn 23.200 đồng/lít, trong khi diesel giảm tới 1.370 đồng/lít.

Hình minh họa.

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 22h hôm nay, giá xăng dầu các loại (trừ mazut) cùng giảm 920 - 1.370 đồng một lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 4/11 vẫn ở vùng thấp

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 4/11 ở mức 96,71 USD/thùng, tăng nhẹ 0,37 USD so với mức 96,34 USD/thùng ngày 3/11, tương đương khoảng 0,38%.

Trong khi đó, Brent giảm nhẹ từ 104,31 USD/thùng xuống 104,27 USD/thùng, giảm 0,04 USD, tương đương khoảng 0,04%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 96,68 - 96,79 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 104,26 - 104,94 USD/thùng.

Mặt bằng hiện nay thấp hơn đáng kể so với đầu tháng 11, khi WTI còn trên 102 USD và Brent trên 111 USD/thùng.

Phiên giao dịch quốc tế gần nhất cũng cho thấy dầu vẫn chịu sức ép. Reuters ghi nhận Brent chốt phiên 3/11 ở 103,60 USD/thùng, thấp nhất gần 4 tuần, trong khi WTI đóng cửa ở 96,09 USD/thùng. Thị trường đang cân bằng giữa kỳ vọng các cuộc đàm phán có thể giảm căng thẳng địa chính trị và những rủi ro nguồn cung chưa hoàn toàn biến mất.

Dữ liệu này cho thấy sau cú giảm hơn 7% đầu tuần, dầu chưa bật tăng trở lại mạnh. Đây là tín hiệu thuận lợi hơn đối với giá thành phẩm xăng dầu trong khu vực.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 4/11

Tại Việt Nam, Petrolimex đã điều chỉnh bảng giá mới từ 22h ngày 3/11/2026. Mức giá này có hiệu lực đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

Theo Bộ Công Thương, giá bán tối đa sau kỳ điều chỉnh đặc biệt là E5 RON92 không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít; E10 RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít; diesel 0,05S không cao hơn 28.876 đồng/lít, giảm 1.370 đồng/lít.

Petrolimex giảm giá ra sao so với ngày 1/11?

So với bảng giá áp dụng trước đó, Petrolimex Vùng 1 ghi nhận mức giảm mạnh ở hầu hết mặt hàng.

Như vậy, diesel là nhóm giảm mạnh nhất với 1.370 đồng/lít. Trong nhóm xăng, E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 920 đồng/lít và E10 RON95-V giảm 720 đồng/lít.

Đáng chú ý, E5 RON92 tại Vùng 1 hiện còn 23.200 đồng/lít, thấp hơn E10 RON95-III khoảng 30 đồng/lít.

Vì sao giá xăng dầu giảm bất thường lúc 22h ngày 3/11?

Đây không phải kỳ điều hành định kỳ thông thường.

Bộ Công Thương cho biết giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm nhanh khiến giá cơ sở mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ liền trước. Mức biến động này vượt ngưỡng quy định, vì vậy cơ quan điều hành thực hiện điều chỉnh từ 22h ngày 3/11 thay vì chờ tới kỳ thứ Năm.

Trong kỳ này, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được trích lập 700 đồng/lít đối với xăng sinh học; diesel và dầu mazut không trích lập. Không chi Quỹ bình ổn cho các mặt hàng được công bố.

Đợt giảm này diễn ra sau khi giá dầu thế giới lao dốc hơn 7% đầu tuần và phản ánh khá nhanh xu hướng giảm của giá thành phẩm.

Giá xăng dầu ngày 5/11 còn có thể giảm?

Theo lịch thông thường, kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 5/11/2026.

Tuy nhiên, khác với những dự báo được đưa ra đầu tuần, phần lớn mức giảm mạnh của giá thành phẩm đã được phản ánh sớm thông qua đợt điều chỉnh đặc biệt tối 3/11.

Do đó, không nên cộng nguyên mức giảm của dầu thế giới trong hai ngày qua để dự báo xăng sẽ tiếp tục giảm mạnh tương tự vào ngày 5/11.

Tín hiệu hiện nay vẫn tương đối thuận lợi. WTI chỉ quanh 96 - 97 USD/thùng và Brent khoảng 104 USD/thùng, thấp hơn rất nhiều so với vùng trên 102 USD và 111 USD đầu tuần.

Nếu giá thành phẩm tiếp tục đi xuống trong phiên 4/11, dư địa giảm thêm vẫn có thể xuất hiện. Ngược lại, do một phần lớn biến động đã được phản ánh từ tối 3/11, mức điều chỉnh ngày 5/11 có thể nhỏ hơn hoặc một số mặt hàng có khả năng giữ tương đối ổn định.

Một điểm cần theo dõi thêm là Quỹ bình ổn. Việc trích lập 700 đồng/lít với xăng sinh học từ tối 3/11 có thể ảnh hưởng đến mức giá cuối cùng nếu cơ quan điều hành thay đổi phương án quỹ trong kỳ tới.

Nhận định

So với ngày 3/11, bức tranh thị trường đã thay đổi rõ rệt.

Giá bán lẻ trong nước không còn “chờ phản ánh” cú giảm hơn 7% của dầu thế giới, bởi một phần đáng kể đã được chuyển vào đợt giảm lúc 22h ngày 3/11.

Trong bối cảnh WTI vẫn dưới 100 USD và Brent quanh 104 USD/thùng, sức ép tăng giá gần như đã giảm mạnh so với cuối tháng 10.

Với dữ liệu sáng 4/11, kịch bản đáng chú ý cho kỳ ngày 5/11 là giá có thể tiếp tục giảm nhẹ hoặc giữ tương đối ổn định ở một số mặt hàng. Chưa có cơ sở chắc chắn cho một đợt giảm sâu lần nữa ngay sau kỳ điều chỉnh đặc biệt tối 3/11.