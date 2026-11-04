Giá xăng dầu hôm nay (4-11): Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 3-11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,33 USD, tương đương 1%, xuống còn 103,44 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 56 cent, tương đương 1%, xuống còn 95,90 USD/thùng.

Với mức giá này, giá dầu Brent đang trên đà giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7-10, trong khi giá dầu WTI tiếp tục hướng tới mức thấp nhất kể từ ngày 14-10, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 3-11. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường dầu mỏ đang theo dõi sát những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều bất định.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng, Tehran và Washington vẫn còn cách xa thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh với vai trò trung gian của Qatar nhằm ngăn chặn xung đột có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết, Mỹ và Iran vẫn cam kết duy trì các nỗ lực hòa giải, đồng thời xem xét những đề xuất nhằm thu hẹp khác biệt giữa hai bên.

Trong báo cáo mới đây, Ngân hàng ING nhận định, mặc dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực, nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định nguy cơ xung đột leo thang đã được loại bỏ. Tuy nhiên, những tiến triển rõ rệt trong đàm phán hòa bình có thể tiếp tục gây sức ép, khiến giá dầu giảm sâu hơn.

Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran. Một quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu tấn công là các hệ thống tên lửa đất đối không được sử dụng để chống lại các mục tiêu của Mỹ. Một quan chức khác nhận định, các cuộc tấn công có quy mô hạn chế, chưa phải dấu hiệu cho thấy Washington nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Liên quan tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-11 cho biết, Washington đã đạt thỏa thuận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt khoản viện trợ 4 tỷ USD mỗi năm dành cho Israel vào cuối năm 2026.

Trong một diễn biến khác, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Saudi Aramco Amin Al-Nasser cho biết, tập đoàn đang nỗ lực tăng cường năng lực vận chuyển dầu qua tuyến đường thay thế này.

Ảnh minh họa: Reuters

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế đã làm đảo lộn các tuyến vận chuyển năng lượng và định hình lại ưu tiên đầu tư hạ tầng của các nước sản xuất dầu trong khu vực. Trước khi xung đột xảy ra, tuyến hàng hải chiến lược này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Bên cạnh diễn biến tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ cũng quan tâm đến triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Điện Kremlin xác nhận, Nga sẽ tham gia cuộc đàm phán 3 bên với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) trong hai ngày 10 và 11-11.

Theo số liệu năng lượng của Mỹ, năm 2025, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế xuất khẩu năng lượng của Nga, sau khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022 đã góp phần hỗ trợ giá dầu trên thị trường quốc tế. Do đó, nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, Nga có thể gia tăng xuất khẩu dầu, qua đó bổ sung nguồn cung cho thị trường thế giới và tạo thêm sức ép giảm giá.

Một yếu tố khác được giới đầu tư quan tâm là báo cáo dự trữ dầu thô hằng tuần của Mỹ do Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố vào ngày 3-11 và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào ngày 4-11.

Các nhà phân tích dự báo, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 30-10 tăng khoảng 900.000 thùng. Nếu dự báo chính xác, đây sẽ là lần tăng đầu tiên sau 5 tuần liên tiếp sụt giảm. Mức tăng này cũng thấp hơn đáng kể so với mức tăng 5,2 triệu thùng ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ ngày 3-11, giá xăng, dầu các loại trong nước được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 928 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học: 700 đồng/lít; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).