Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2026: Áp dụng bảng mới từ đêm qua

Người mua xăng dầu ngày 4.11 sử dụng bảng giá có hiệu lực từ 22:00 ngày 3.11.2026. Trong nhóm xăng tại Vùng 1, E5 RON 92 Mức 2 có giá 23.200 đồng/lít, thấp hơn 30 đồng/lít so với E10 RON 95 Mức 3.

Hình minh họa

Bảng giá đang áp dụng tại Petrolimex

Hiệu lực từ 22:00 ngày 3.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra, thông cáo này là quyết định giá mới nhất được xác minh trên website doanh nghiệp.

Giá bán lẻ, đơn vị đồng/lít:

Giá mazút trong cùng thông cáo là giá bán buôn, đơn vị đồng/kg:

Mức Vùng 2 là giới hạn doanh nghiệp công bố cho các địa bàn thuộc diện áp dụng; giá thực tế do đơn vị thành viên quyết định trong giới hạn này. Bảng đang có hiệu lực được dùng cho ngày 4.11, không phải bảng giá thị trường cũ do chưa cập nhật.

Dầu thế giới: WTI tăng nhẹ, Brent giảm

Báo giá CFD theo dõi hợp đồng tại 04:26:36 ngày 4.11.2026, giờ Việt Nam; đơn vị USD/thùng:

Đây là báo giá đang chạy theo cơ sở của nền tảng, không phải giá thanh toán chính thức của sở giao dịch. Hai loại dầu được giữ đúng kỳ hạn, không ghép với giá phiên khác để tính biến động.

Triển vọng kỳ tới: Chưa đủ dữ liệu chốt mức điều chỉnh

Thị trường dầu tiếp tục phản ứng với thông tin đàm phán và nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tiến triển ngoại giao có thể làm giảm phần bù rủi ro, trong khi căng thẳng leo thang có thể đẩy giá tăng trở lại.

Với Việt Nam, hướng điều chỉnh còn phụ thuộc giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong chu kỳ, tỷ giá và các yếu tố tính giá. Nếu giá thành phẩm duy trì thấp hơn, áp lực giảm giá cơ sở có thể rõ hơn; một phiên dầu thô chưa đủ quyết định mức tăng, giảm bán lẻ.

Tại thời điểm chốt bài, chưa xác minh đủ thông báo riêng về kỳ kế tiếp và dữ liệu tính giá tương thích để dự báo ngày, giờ hoặc mức điều chỉnh bằng đồng/lít.