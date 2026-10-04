Giá xăng dầu hôm nay (4-10): Giá dầu biến động trái chiều với dầu Brent tăng, dầu WTI giảm

Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, trong bối cảnh Saudi Arabia đã phải chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía Đông nước này sau các cuộc tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

"Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Điều này khiến thị trường tiếp tục thiếu hụt nguồn cung", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS nhận định.

Tại Mỹ, giá dầu diesel tăng cao kỷ lục do nguồn cung bị gián đoạn bởi xung đột ở Trung Đông và Ukraine, cùng các hạn chế xuất khẩu của Nga và Trung Quốc.

Giá dầu thế giới tuần qua liên tục biến động. Ảnh minh họa: Bizz Buzz

Giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch thứ Ba, khi những tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi.

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây. Động thái này làm tăng kỳ vọng xuất khẩu dầu từ Trung Đông sẽ phục hồi.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết, thị trường dầu chịu áp lực giảm ngay từ đầu phiên sau thông tin lưu lượng vận chuyển trên tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia gia tăng.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler công bố cho thấy, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nước sản xuất ở Trung Đông trong tháng 9 đã phục hồi lên 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Giá dầu thế giới lại đảo chiều tăng hơn 1 USD/thùng khi kết thúc phiên giao dịch thứ Tư, do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị hạn chế khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ, trong khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh.

Phía Qatar cho biết hy vọng các nỗ lực ngoại giao trung gian giữa Tehran và Washington có thể tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin của Axios và CNN đăng tải, trong đó dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, ông sẵn sàng nới lỏng một số lệnh trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền của Tehran đang bị phong tỏa để đổi lấy "những bước đi cụ thể" liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi lượng nhiên liệu dự trữ tại Mỹ giảm. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 30-9 cho thấy, tồn kho xăng của nước này giảm 1,7 triệu thùng trong tuần qua, xuống còn 204,4 triệu thùng. Tồn kho các nhiên liệu chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn 105,2 triệu thùng.

Ảnh minh họa: Oilprice

Giá dầu tiếp tục tăng 4% trong phiên giao dịch thứ Năm, sau khi có thông tin Mỹ điều thêm binh sĩ và tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Theo Wall Street Journal đưa tin, Mỹ sẽ điều động thêm tàu sân bay cùng binh sĩ tới Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, thông tin Trung Quốc ngừng xuất khẩu nhiên liệu đã khiến thị trường năng lượng biến động mạnh. Reuters dẫn nguồn tin cho biết, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ sang các thị trường ngoài Hong Kong và Macau cho đến khi có thông báo mới.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thô lại giảm sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xả kho dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu.

Theo Reuters, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc xả thêm dầu diesel từ kho dự trữ. Trong đó, châu Âu sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel dự trữ, đồng thời các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng sẽ xả thêm 50 triệu thùng dầu thô.

Ngoài ra, trong một báo cáo, Barclays cho biết mặc dù dòng chảy dầu thô từ Trung Đông đang cải thiện, các yếu tố cơ bản của thị trường vật chất vẫn đang ở trạng thái tích cực. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong quý IV thêm 20 USD/thùng, lên 115 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 4-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 1-10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng-giảm đan xen, trong đó dầu mazut tăng 919 đồng/kg.