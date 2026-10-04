Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Dầu thế giới đứng giá, chờ giá đầu tuần mới

Bước sang ngày 4/10, thị trường dầu thế giới tạm nghỉ giao dịch cuối tuần. Vì vậy, các mức giá tham chiếu WTI và Brent chưa thay đổi so với ngày trước, trong khi thị trường trong nước tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex từ 15h ngày 1/10.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 3/10: Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 3/10/2026: WTI giảm hơn 2%, Brent hạ nhẹ nhưng vẫn trên 102 USD/thùng; giá bán lẻ trong nước giữ mức áp dụng từ chiều 1/10.

Giá dầu thế giới ngày 4/10 đứng giá do thị trường nghỉ cuối tuần

Theo bộ dữ liệu theo dõi sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 4/10 được giữ ở mức tham chiếu 91,26 USD/thùng, tương đương ngày 3/10. Dầu Brent cũng giữ mức 102,72 USD/thùng.

Biên độ tham chiếu gần nhất của WTI là 88,03 - 93,30 USD/thùng, còn Brent dao động trong khoảng 98,44 - 103,98 USD/thùng.

Cần lưu ý, ngày 4/10/2026 là Chủ nhật nên thị trường dầu tương lai quốc tế chưa có một phiên giao dịch mới. Việc giá ngày 4/10 trùng ngày 3/10 phản ánh dữ liệu cuối tuần được giữ nguyên chứ không phải diễn biến đi ngang trong một phiên giao dịch mới.

Ở phiên giao dịch quốc tế gần nhất ngày 2/10, WTI chốt ở 91,11 USD/thùng, còn Brent ở 102,25 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt sau khi các nước thống nhất giải phóng thêm dầu thô và diesel từ kho dự trữ khẩn cấp, góp phần giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

Dù đã hạ nhiệt so với thời điểm tăng mạnh đầu tháng, Brent vẫn trên vùng 100 USD/thùng. Điều này cho thấy mặt bằng giá dầu quốc tế còn cao và thị trường có thể tiếp tục biến động đáng kể khi giao dịch trở lại đầu tuần.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 4/10

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 4/10 tiếp tục giữ nguyên mức Petrolimex công bố từ 15h ngày 1/10 và sẽ được áp dụng cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, trong khi dầu diesel 0,05S giảm 780 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, mức giá tối đa phổ biến đối với E5 RON92 là 26.569 đồng/lít, E10 RON95-III là 27.189 đồng/lít và dầu diesel 0,05S là 29.717 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước hiện mới tăng nhẹ so với kỳ trước, trong khi nhóm dầu diesel giảm khá mạnh. Diễn biến này phản ánh giá thành phẩm bình quân của từng mặt hàng trong chu kỳ tính giá, thay vì biến động riêng của dầu thô WTI hay Brent.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 8/10

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 8/10/2026.

Ở thời điểm cuối tuần, chưa đủ cơ sở để dự báo giá xăng dầu ngày 8/10 sẽ tăng hay giảm bao nhiêu. Brent vẫn trên 100 USD/thùng nhưng WTI đã hạ nhiệt, trong khi quyết định điều chỉnh giá trong nước còn phụ thuộc chủ yếu vào bình quân giá thành phẩm xăng dầu trong toàn chu kỳ.

Những phiên giao dịch từ đầu tuần mới sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu dầu thô cùng giá xăng RON92, RON95 và diesel thành phẩm giảm tiếp, áp lực tăng giá bán lẻ trong nước có thể thu hẹp.

Ngược lại, nếu dầu quay lại đà tăng mạnh và Brent duy trì cao trên 100 USD/thùng, giá thành phẩm có thể tăng theo, tạo thêm áp lực cho kỳ điều hành ngày 8/10.

Thị trường cũng đang theo dõi tác động từ việc giải phóng một lượng dầu thô và diesel trong kho dự trữ khẩn cấp. Động thái này đã góp phần kéo giá dầu xuống trong phiên gần nhất, nhưng mức độ tác động trong những ngày tiếp theo vẫn cần thêm dữ liệu.

Vì vậy, nhận định phù hợp ở thời điểm ngày 4/10 là giá xăng dầu trong nước đang đứng trước các tín hiệu trái chiều. Chưa nên đưa ra con số tăng hoặc giảm cụ thể trước khi có thêm dữ liệu của các phiên đầu tuần.