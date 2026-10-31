Giá xăng dầu hôm nay (31-10): Tăng hơn 2%, lên mức cao nhất trong 6 tháng qua

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết phiên giao dịch, giá dầu Brent giao tháng 12 (hết hạn vào cùng ngày) tăng 2,76 USD, tương đương 2,4%, lên mức 117,64 USD/thùng. Trong phiên có thời điểm chạm mốc 118 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 1, có khối lượng giao dịch sôi động hơn cũng ghi nhận mức tăng 2,63 USD, lên mức 113,43 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên mức 104,12 USD/thùng.

Tính chung cả tháng, giá dầu Brent tăng 13,6%, còn dầu WTI tăng 15,2%.

Giá xăng dầu thế giới chốt tuần tăng hơn 2%, lên mức cao nhất trong 6 tháng qua. Ảnh minh họa: Bizz Buzz

“Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát dòng chảy dầu từ Trung Đông cũng như khả năng Mỹ và các đồng minh gia tăng các hoạt động quân sự”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, một tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên thân tàu từ một chiếc xuồng nhỏ. Hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau vụ việc này.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông cũng tiếp tục làm gia tăng quan ngại về nguy cơ các cơ sở năng lượng trong khu vực trở thành mục tiêu tấn công.

Ngày 30-10, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo, Washington đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình rời Saudi Arabia kể từ ngày 23-10, do những rủi ro an ninh liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, lực lượng Houthi vốn được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tập kích một số địa điểm ở Saudi Arabia, bao gồm nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và một cơ sở sản xuất tại Abqaiq thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cũng cho biết đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía khu vực miền Tây nước này.

Bên cạnh những diễn biến quân sự, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Một quan chức nắm rõ tiến trình đàm phán nói với Reuters rằng, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã trở lại Tehran hôm 30-10 để tiếp tục nỗ lực làm cầu nối giữa Washington và Tehran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Phó tổng thống JD Vance đã liên hệ với Iran nhằm hỗ trợ nước này tiếp cận các nguồn cung vật tư y tế. Thông tin được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Vance đã gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao của Tehran nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, Tehran đã nhận được thư của ông Vance nhưng chưa đưa ra phản hồi. Hãng tin này cho biết Iran muốn Mỹ đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra, đồng thời nhấn mạnh mọi lập trường đi ngược lại khung điều khoản đó đều không thể chấp nhận.

Ảnh minh họa: Business Port Nigeria

Theo báo cáo công bố hôm 29-10 của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11. Ngân hàng này dự báo ngay cả khi xung đột kết thúc, dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước chiến sự.

Dữ liệu từ các công ty theo dõi tàu biển cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 10 vẫn tăng so với tháng 9.

Tại Mỹ, báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) chỉ ra sản lượng khai thác dầu thô của nước này trong tháng 8 tăng nhẹ cùng với 2 giàn khoan được mở thêm trong tuần, trong khi nhu cầu đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ lại suy giảm.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 31-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 29-10, giá xăng dầu các loại trong nước được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).