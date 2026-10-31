Giá xăng dầu hôm nay 31/10/2026: Dầu thế giới tăng tiếp, Brent ở vùng cao

Giá dầu thế giới khép lại tuần với mặt bằng cao, trong khi giá xăng dầu trong nước vừa đồng loạt tăng. Diễn biến này khiến áp lực cho kỳ điều hành ngày 5/11 xuất hiện khá sớm, dù hiện chưa đủ dữ liệu để dự báo mức tăng cụ thể.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 30/10: Petrolimex tăng giá, dầu thế giới chưa hạ nhiệt

Giá xăng dầu hôm nay 30/10/2026: WTI lên 102,82 USD/thùng, Brent 111,57 USD; Petrolimex vừa tăng giá xăng dầu từ chiều 29/10.

Giá dầu thế giới cuối tuần tiếp tục ở vùng cao

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, mức tham chiếu WTI ngày 31/10 ở 102,95 USD/thùng, tăng 0,13 USD so với mức 102,82 USD/thùng ngày 30/10, tương đương khoảng 0,13%.

Brent tăng từ 111,57 USD/thùng lên 112,36 USD/thùng, tăng 0,79 USD, tương đương khoảng 0,71%.

Theo bộ dữ liệu trên, biên độ gần nhất của WTI là 102,45 - 104,98 USD/thùng, còn Brent dao động trong khoảng 111,03 - 114,28 USD/thùng.

Do ngày 31/10 là thứ Bảy, đây không phải một phiên giao dịch dầu tương lai mới. Dữ liệu nên được hiểu là mức tham chiếu cuối tuần sau phiên thứ Sáu.

Dữ liệu quốc tế cho thấy phiên 30/10 thực tế tăng mạnh hơn. WTI chốt phiên ở 104,12 USD/thùng, tăng hơn 2%; Brent đóng cửa ở 117,64 USD/thùng, tăng khoảng 2,4%, cùng lên vùng cao nhất khoảng 6 tháng. Trong cả tháng 10, Brent tăng khoảng 13,6%, còn WTI tăng 15,2%.

Động lực chính vẫn đến từ lo ngại nguồn cung và vận tải dầu tại Trung Đông, trong khi thị trường vật chất tiếp tục khá căng. Một khảo sát mới của Reuters cho thấy các chuyên gia cũng đã nâng dự báo giá dầu năm 2026 trong bối cảnh nguồn cung, tồn kho và chi phí vận chuyển vẫn chịu nhiều sức ép.

Như vậy, dù mức giá giữa các nguồn có chênh lệch do hợp đồng và thời điểm ghi nhận, xu hướng cuối tuần khá rõ: dầu thô quốc tế vẫn đứng ở vùng cao và chưa xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt bền vững.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 31/10

Trong nước, giá bán lẻ Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 29/10/2026. Petrolimex xác nhận mức giá mới được áp dụng từ thời điểm này cho tới kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá ngày 22/10, toàn bộ các mặt hàng tại Petrolimex đều tăng:

Theo mức điều hành chung ngày 29/10, E5 RON92 tăng 666 đồng/lít lên tối đa 26.027 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít lên 25.734 đồng/lít; diesel 0,05S tăng 696 đồng/lít lên 30.246 đồng/lít.

Giá thành phẩm bình quân của chu kỳ 22 - 29/10 cũng tăng khá rõ: RON92 tăng 4,68%, RON95 tăng 4,22% và diesel 0,05S tăng 2,71%. Đây là nguyên nhân chính khiến giá bán lẻ đảo chiều đi lên sau hai kỳ giảm liên tiếp.

Mức tăng thực tế trên bảng Petrolimex cao hơn mức tăng giá điều hành ở một số mặt hàng vì từ ngày 30/10, doanh nghiệp không còn áp dụng chính sách giảm thêm 300 đồng/lít, kg như giai đoạn trước.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 5/11

Nếu lịch điều hành không thay đổi, giá xăng dầu trong nước sẽ được cập nhật tiếp vào 15h thứ Năm, ngày 5/11/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ hiện nghiêng về phía bất lợi đối với giá bán lẻ.

Dầu thô quốc tế đã khép tuần ở mức cao, trong đó WTI theo dữ liệu đóng cửa quốc tế vượt 104 USD/thùng và Brent vượt 117 USD/thùng. Nếu mặt bằng này duy trì sang đầu tuần sau và kéo giá thành phẩm RON92, RON95, diesel đi lên, áp lực tăng đối với kỳ 5/11 sẽ rõ hơn.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra một con số tăng cụ thể.

Chu kỳ mới chỉ bắt đầu sau ngày 29/10. Các phiên từ ngày 2 - 4/11 và đặc biệt là bình quân giá thành phẩm mới là cơ sở quan trọng hơn để dự báo mức điều chỉnh.

Một yếu tố cần theo dõi là nguồn cung. Thị trường hiện vẫn chịu ảnh hưởng từ rủi ro vận tải và nguồn dầu Trung Đông, nhưng sản lượng hoặc dòng cung được cải thiện có thể khiến giá đảo chiều nhanh. OPEC+ cũng đang được thị trường kỳ vọng giữ mục tiêu sản lượng ngắn hạn tương đối ổn định.

Do đó, với dữ liệu cuối tuần 31/10, có thể nhận định áp lực tăng đã xuất hiện khá rõ ngay đầu chu kỳ. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định giá xăng dầu ngày 5/11 sẽ tiếp tục tăng hoặc tăng bao nhiêu.