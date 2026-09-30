Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Thế giới quay đầu giảm, trong nước sắp điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 29/9 quay đầu giảm. Giá dầu Brent về sát mốc 100 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 29/9, theo Reuters, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 102,6 USD/thùng, giảm 2,56%. Còn giá dầu WTI kết phiên này ở mức 89,38 USD/thùng, giảm 3,5%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (30/9), giá dầu WTI tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h46' ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 102,6 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 89,22 USD/thùng, giảm 0,18% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống khi những tín hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi.

Theo các chuyên gia, thị trường dầu mỏ chịu áp lực giảm ngay từ đầu phiên 29/9 sau khi lưu lượng vận chuyển trên tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia gia tăng.

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây. Việc này làm gia tăng kỳ vọng xuất khẩu dầu từ Trung Đông sẽ phục hồi.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo dữ liệu của công ty phân tích Kpler, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nước sản xuất dầu ở Trung Đông trong tháng 9 phục hồi lên 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu giảm nhẹ trong phiên 29/9, trong khi hợp đồng tương lai dầu diesel tại Mỹ tăng 2,6%.

Một số nguồn tin cho hay, Nhà Trắng đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) giải phóng một phần lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp nhằm hạ giá nhiên liệu toàn cầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp nới lỏng quy định để cho phép mở rộng hoạt động bán dầu diesel nhuộm đỏ, nhằm kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (1/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (30/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 24/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.