Giá xăng dầu hôm nay 30/10: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới biến động trái chiều

Giá xăng dầu hôm nay 30/10 biến động trái chiều khi triển vọng nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran làm dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng, nhưng căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo Reuters, các cuộc tấn công liên quan lực lượng Houthi tại Yemen và những lo ngại về an ninh tại các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Thông tin về các tàu chở dầu gặp sự cố tại khu vực gần eo biển Hormuz cũng khiến thị trường thêm thận trọng.

Eo biển Hormuz có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn đáng kể nào tại tuyến hàng hải này đều có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu quốc tế, đồng thời làm tăng chi phí vận chuyển và bảo hiểm đối với các chuyến hàng năng lượng.

Trong bối cảnh đó, giá dầu vẫn có thể duy trì ở mức cao dù xuất hiện những tín hiệu tích cực về ngoại giao. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang hoặc hoạt động vận chuyển dầu bị ảnh hưởng, thị trường có thể nhanh chóng phản ứng bằng những đợt tăng giá mới.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nguồn cung được cải thiện có thể tạo áp lực giảm giá. Kỳ vọng sản lượng dầu thô và dầu diesel của Nga tăng trở lại cũng là một trong những yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên giao dịch gần đây.

Giá dầu hôm nay tăng, giảm trái chiều. (Ảnh minh hoạ).

Ngoài các yếu tố địa chính trị, diễn biến tồn kho dầu và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Theo số liệu được Reuters dẫn từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ thương mại của Mỹ giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/10. Ngược lại, tồn kho xăng tăng 3,9 triệu thùng, trái với dự báo giảm của thị trường.

Diễn biến trái chiều của tồn kho dầu thô và xăng cho thấy bức tranh cung cầu nhiên liệu vẫn có những yếu tố đan xen. Trong khi lượng dầu thô dự trữ giảm có thể hỗ trợ giá, lượng xăng tồn kho tăng lại phần nào phản ánh những lo ngại về khả năng hấp thụ nhiên liệu của thị trường.

Trong ngắn hạn, triển vọng giá dầu tiếp tục phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và khả năng các bên đạt được tiến triển trong đàm phán.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 29/10, giá bán lẻ các loại xăng, dầu đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, không cao hơn 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít, không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.