Giá xăng dầu hôm nay 30/10: Petrolimex tăng giá, dầu thế giới chưa hạ nhiệt

Ngay sau kỳ điều hành tăng đồng loạt trong nước, dầu thế giới tiếp tục nhích lên. WTI duy trì trên 102 USD/thùng, Brent trên 111 USD/thùng, tạo sức ép ngay từ những ngày đầu của chu kỳ tính giá mới hướng tới ngày 5/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay (29/10)

Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán xăng dầu từ 15 giờ hôm nay, theo đó xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 25.734 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng lên 30.246 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 30/10 tiếp tục tăng

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 30/10 ở mức 102,82 USD/thùng, tăng 0,71 USD so với mức 102,11 USD/thùng ngày 29/10, tương đương khoảng 0,70%.

Dầu Brent tăng từ 110,79 USD/thùng lên 111,57 USD/thùng, tăng 0,78 USD, tương đương khoảng 0,70%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 102,60 - 102,93 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 111,41 - 111,62 USD/thùng.

Cần lưu ý giá dầu giữa các nguồn quốc tế hiện có chênh lệch do khác hợp đồng và thời điểm ghi nhận. Dữ liệu thị trường cuối ngày 29/10 cho thấy WTI kỳ hạn quanh 102 - 103 USD/thùng, trong khi Brent theo một số hợp đồng quốc tế ở vùng cao hơn 113 - 115 USD/thùng. Vì vậy, bảng trên tiếp tục sử dụng cùng chuỗi dữ liệu theo dõi để bảo đảm tính nhất quán khi so sánh ngày với ngày.

Thị trường dầu vẫn biến động mạnh do hai nhóm yếu tố trái chiều. Những tín hiệu ngoại giao làm giảm phần nào lo ngại thiếu hụt nguồn cung, nhưng rủi ro gián đoạn sản xuất và vận chuyển tại Trung Đông vẫn khiến giá khó giảm sâu. Reuters ghi nhận giá dầu trong phiên 29/10 có thời điểm giảm trước kỳ vọng đối thoại, sau đó thu hẹp đà giảm khi xuất hiện thêm những lo ngại về nguồn cung.

Với mặt bằng hiện nay, dầu thô vẫn ở vùng cao so với đầu tháng. Điều này đáng chú ý bởi chu kỳ tính giá mới tại Việt Nam vừa bắt đầu sau kỳ điều hành ngày 29/10.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 30/10

Tại Việt Nam, giá bán lẻ Petrolimex ngày 30/10 áp dụng theo bảng giá mới có hiệu lực từ 15h ngày 29/10/2026. Petrolimex xác nhận mức giá này được duy trì cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá Petrolimex ngày 22/10, tất cả các mặt hàng đều tăng.

Tại Vùng 2, E10 RON95-V và E10 RON95-III cùng tăng 840 đồng/lít; E5 RON92 tăng 980 đồng/lít; hai loại diesel cùng tăng 1.010 đồng/lít và dầu hỏa tăng 610 đồng/lít.

Vì sao giá Petrolimex tăng nhiều hơn mức điều hành chung?

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành ngày 29/10, E5 RON92 tăng 666 đồng/lít lên tối đa 26.027 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít lên 25.734 đồng/lít; diesel 0,05S tăng 696 đồng/lít lên 30.246 đồng/lít. Dầu mazut tăng 223 đồng/kg. Kỳ này không trích lập và không chi Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học, diesel và dầu mazut.

Mức tăng trên thấp hơn phần chênh lệch giữa hai bảng giá Petrolimex ngày 22/10 và 29/10. Nguyên nhân là trong kỳ trước, Petrolimex chủ động bán thấp hơn mức giá theo cơ chế điều hành khoảng 300 đồng/lít, kg và chính sách này được công bố áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10.

Do đó, khi chính sách giảm thêm này kết thúc, mức thay đổi người mua nhìn thấy trên bảng giá Petrolimex lớn hơn mức điều chỉnh giá cơ sở. Đây là lý do E5 RON92 Vùng 1 tăng 960 đồng/lít và diesel 0,05S tăng 990 đồng/lít, dù mức tăng chung theo điều hành lần lượt là 666 đồng và 696 đồng/lít.

Một yếu tố khác khiến kỳ 29/10 đảo chiều tăng là giá thành phẩm bình quân của chu kỳ 22 - 29/10 đi lên khá rõ. Bộ Công Thương cho biết RON92 tăng 4,68%, RON95 tăng 4,22% và diesel 0,05S tăng 2,71% so với chu kỳ trước.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 5/11

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 5/11/2026.

Ngay trong ngày đầu của chu kỳ mới, dầu thế giới tiếp tục duy trì ở vùng cao. Theo bộ dữ liệu sử dụng trong bài, WTI đã lên 102,82 USD/thùng, còn Brent ở 111,57 USD/thùng.

Nếu mặt bằng này kéo dài và giá thành phẩm RON92, RON95, diesel tăng tương ứng, áp lực tăng đối với kỳ ngày 5/11 sẽ xuất hiện khá sớm.

Tuy nhiên, hiện chưa đủ cơ sở để dự báo giá xăng tuần tới sẽ tăng bao nhiêu hoặc khẳng định chắc chắn sẽ tiếp tục tăng.

Chu kỳ mới chỉ bắt đầu. Diễn biến dầu và đặc biệt là giá thành phẩm từ ngày 30/10 đến 4/11 mới quyết định đáng kể tới mức bình quân sử dụng trong kỳ điều hành.

Bên cạnh đó, thị trường dầu quốc tế vẫn nhạy cảm với triển vọng nguồn cung. Giá có thể biến động nhanh nếu các nỗ lực ngoại giao giúp giảm rủi ro tại Trung Đông hoặc nguồn cung được cải thiện. Ngược lại, những sự cố liên quan tới sản xuất và vận chuyển dầu có thể đẩy giá tăng trở lại.

Với dữ liệu sáng 30/10, nhận định phù hợp là áp lực tăng đã xuất hiện ngay đầu chu kỳ mới, nhưng còn quá sớm để đưa ra mức điều chỉnh cho ngày 5/11. Cần theo dõi bình quân giá thành phẩm thay vì chỉ nhìn biến động trong một hoặc hai phiên của WTI và Brent.