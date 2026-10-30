Giá xăng dầu hôm nay 30.10.2026: Bảng mới từ chiều 29.10 đang áp dụng

Bước sang ngày 30.10, người mua xăng dầu tại hệ thống Petrolimex sử dụng bảng giá có hiệu lực từ 15:00 ngày 29.10. Mức giá khác nhau theo sản phẩm và địa bàn; giá dầu thô quốc tế được theo dõi riêng để đánh giá triển vọng.

Hình minh họa

Giá trong nước áp dụng từ chiều 29.10

Bảng dưới đây có hiệu lực từ 15:00 ngày 29.10.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít.

Giá bán buôn mazut, đơn vị đồng/kg:

Trong nhóm xăng tại Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 290 đồng/lít. Với Vùng 2, doanh nghiệp thành viên quyết định giá thực tế tại địa bàn nhưng không vượt mức công bố trong bảng.

Dầu thế giới giảm trong phiên 29.10

Đơn vị: USD/thùng. Giá thanh toán cuối phiên giao dịch ngày 29.10; biến động so với phiên 28.10 của cùng hợp đồng.

Hy vọng ngoại giao Mỹ–Iran gây sức ép lên dầu, trong khi rủi ro gián đoạn nguồn cung Trung Đông hạn chế đà giảm.

Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh kỳ tới

Nếu căng thẳng hạ nhiệt và nguồn cung được cải thiện, dầu có thể tiếp tục chịu sức ép. Rủi ro mới với hạ tầng năng lượng có thể đảo chiều diễn biến này.

Đối với giá bán trong nước, một phiên dầu thô giảm chưa đủ để xác định mức điều chỉnh tiếp theo. Cần theo dõi giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong cả chu kỳ, tỷ giá và các yếu tố tính giá liên quan. Tại thời điểm chốt bài, chưa đủ dữ liệu để đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể cho từng sản phẩm.