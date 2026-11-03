Giá xăng dầu hôm nay (3-11): Giá dầu thế giới giảm hơn 7%

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 2-11, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 8,66 USD, tương đương 7,63%, xuống còn 104,77 USD/thùng, giá dầu WTI giảm 7,66 USD, tương đương 7,36%, xuống còn 96,46 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 103,28 USD/thùng, giá dầu WTI xuống mức 95,15 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 2-11. Ảnh minh họa: Oilprice

Đà giảm của giá dầu chủ yếu xuất phát từ những tín hiệu tích cực về triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã trao một số quyền hạn nhất định cho Chính phủ để tiến hành đàm phán hòa bình. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, song chưa công bố chi tiết về tiến trình đàm phán.

Các nhà đàm phán Iran đã tiến hành nhiều ngày làm việc với các bên trung gian hòa giải Qatar nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tối 2-11, các nhà trung gian Qatar đến Tehran để hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Iran muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo ông Pavel Molchanov, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Raymond James, những dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran đã tạo sức ép giảm giá đối với dầu mỏ. Tuy nhiên, ông Pavel Molchanov cảnh báo thị trường vẫn cần thận trọng, bởi các cuộc thương lượng trong những tháng qua từng nhiều lần phát đi tín hiệu tích cực nhưng chưa mang lại kết quả thực chất.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của Ngân hàng UBS nhận định, thị trường dầu mỏ tiếp tục phản ứng rất nhạy cảm trước những diễn biến tại Trung Đông. Nếu lo ngại xung đột leo thang khiến giá dầu tăng mạnh trong tuần trước, thì triển vọng nối lại đối thoại ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã khiến giá mặt hàng này giảm sâu trong phiên đầu tuần.

Diễn biến trên cho thấy triển vọng ngoại giao đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng chi phối thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, những rủi ro đối với hoạt động vận tải biển và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Trung Đông vẫn chưa được loại bỏ.

Ảnh minh họa: Reuters

Thời gian gần đây, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu dầu của một số nhà sản xuất lớn đã có dấu hiệu cải thiện. Theo dữ liệu của hai trong ba công ty theo dõi vận tải biển được đề cập trong báo cáo, lượng dầu thô xuất khẩu của Saudi Arabia trong tháng 10 tăng so với tháng 9, bất chấp các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 đã gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, đồng thời làm gia tăng sức ép lên nguồn dự trữ năng lượng toàn cầu. Ông Sultan Al Jaber, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Abu Dhabi của UAE (ADNOC), cho biết thế giới đã tiêu thụ gần 1 tỷ thùng dầu từ các kho dự trữ kể từ khi chiến sự làm gián đoạn tuyến vận tải chiến lược này.

Mặc dù giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, nhưng một số nhà phân tích vẫn cảnh báo nguy cơ giá tăng trở lại nếu nguồn cung tiếp tục bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật, Ngân hàng Goldman Sachs nhận định, giá dầu Brent có thể tăng lên 140 USD/thùng trong năm 2027 nếu sản lượng dầu tại khu vực vịnh Mexico duy trì thấp hơn 3,5 triệu thùng/ngày so với mức trung bình năm 2025.

Theo Goldman Sachs, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dầu khí và những yếu tố rủi ro địa chính trị kéo dài tiếp tục là những nhân tố có thể đẩy giá dầu đi lên.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 0 giờ ngày 1-11, giá xăng các loại trong nước được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 30.246 đồng/lít, dầu mazut 23.596 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các loại xăng.