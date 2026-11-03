Giá xăng dầu hôm nay 3/11: Dầu thế giới giảm hơn 6%, giá trong nước ra sao?

Sau nhiều ngày duy trì ở vùng cao, thị trường dầu bất ngờ đảo chiều rất mạnh. WTI mất hơn 6 USD/thùng, Brent giảm gần 7,5 USD chỉ sau một ngày, khiến áp lực tăng giá xăng dầu trong nước suy yếu rõ rệt trước kỳ điều hành thứ Năm.

Hình minh họa.

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Giá dầu thế giới hôm nay 3/11 giảm mạnh

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 3/11 ở mức 96,34 USD/thùng, giảm 6,15 USD so với mức 102,49 USD/thùng ngày 2/11, tương đương khoảng 6%.

Dầu Brent giảm từ 111,78 USD/thùng xuống 104,31 USD/thùng, mất 7,47 USD, tương đương khoảng 6,68%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 95,16 - 102,72 USD/thùng, còn Brent từ 103,28 - 112,10 USD/thùng.

Dữ liệu quốc tế gần nhất cũng xác nhận một phiên giảm rất mạnh. Reuters ghi nhận Brent chốt phiên ngày 2/11 giảm 7,63% xuống 104,77 USD/thùng, còn WTI giảm 7,36% xuống 96,46 USD/thùng. Mức thấp nhất trong phiên lần lượt là 103,28 USD và 95,15 USD/thùng.

Đà giảm xuất hiện khi thị trường kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt, qua đó cải thiện triển vọng nguồn cung. Tuy vậy, giới phân tích vẫn cảnh báo giá dầu có thể biến động mạnh vì nguồn cung toàn cầu và hoạt động vận chuyển chưa hoàn toàn trở lại bình thường.

Một yếu tố khác là OPEC+ đã quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 12. Điều này giúp thị trường có thêm cơ sở đánh giá nguồn cung trong những tuần tới thay vì kỳ vọng một đợt cắt giảm mới ngay lập tức.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 3/11

Trong nước, giá Petrolimex hiện áp dụng theo bảng có hiệu lực từ 0h ngày 1/11/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Petrolimex xác nhận bảng giá mới có hiệu lực từ 0h ngày 1/11 và duy trì đến kỳ điều hành tiếp theo. Việc điều chỉnh đầu tháng liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0% từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo mức điều hành chung, E5 RON92 sau ngày 1/11 không cao hơn 24.223 đồng/lít, còn E10 RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít.

Xăng đã giảm mạnh từ ngày 1/11

So với bảng Petrolimex ngày 29/10, giá xăng hiện thấp hơn khá sâu:

Mức giảm lớn nhất thuộc về E5 RON92 với 1.800 đồng/lít tại Vùng 1. Hai loại E10 RON95 cùng giảm 1.580 đồng/lít.

Cần tách rõ đợt giảm ngày 1/11 với biến động dầu thế giới hiện nay. Phần giảm mạnh của giá xăng đầu tháng đến từ thay đổi chính sách thuế, trong khi tác động của cú lao dốc dầu quốc tế ngày 2 - 3/11 sẽ phản ánh rõ hơn vào kỳ điều hành tiếp theo.

Dự báo giá xăng dầu ngày 5/11 thay đổi ra sao?

Nếu lịch điều hành không thay đổi, giá xăng dầu trong nước sẽ được cập nhật vào 15h thứ Năm, ngày 5/11/2026.

So với nhận định đầu tuần, cán cân dự báo hiện đã thay đổi đáng kể.

Trước đó, WTI còn trên 102 USD/thùng và Brent trên 111 USD/thùng, khiến áp lực tăng vẫn hiện hữu. Nhưng sau phiên giảm hơn 7% trên thị trường quốc tế, WTI đã lùi về vùng 96 USD và Brent quanh 104 USD/thùng.

Nếu giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel giảm theo dầu thô trong hai phiên cuối chu kỳ, khả năng giá bán lẻ ngày 5/11 giảm hoặc ít nhất tránh được một đợt tăng đang trở nên đáng chú ý hơn.

Đặc biệt, nhóm diesel có thể chịu tác động rõ hơn nếu giá sản phẩm chưng cất quốc tế cùng đi xuống, bởi diesel hiện vẫn ở mức trên 30.000 đồng/lít.

Tuy nhiên, chưa nên đưa ra mức giảm cụ thể.

Giá bán lẻ tại Việt Nam được tính trên bình quân giá thành phẩm của cả chu kỳ chứ không chỉ dựa vào một phiên WTI hoặc Brent. Những ngày đầu chu kỳ, dầu từng đứng ở mức rất cao nên phần bình quân vẫn còn chịu ảnh hưởng.

Vì vậy, với dữ liệu sáng 3/11, nhận định phù hợp là áp lực tăng đã giảm rất mạnh và cán cân đang nghiêng hơn về kịch bản giảm hoặc ổn định trong kỳ ngày 5/11. Mức điều chỉnh cuối cùng vẫn cần chờ giá thành phẩm ngày 3 - 4/11.

Nhận định

Cú giảm hơn 7% của dầu quốc tế là thay đổi quan trọng nhất so với ngày hôm qua.

WTI từ vùng trên 102 USD đã xuống khoảng 96 USD/thùng, còn Brent từ trên 111 USD về khoảng 104 USD. Diễn biến này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kỳ điều hành trong nước sắp tới.

Tuy nhiên, giá xăng đã giảm mạnh một lần từ ngày 1/11 do yếu tố thuế. Vì vậy, nếu kỳ 5/11 tiếp tục giảm, mức giảm mới sẽ chủ yếu phản ánh biến động giá thành phẩm của chu kỳ chứ không nên cộng dồn với mức giảm thuế vừa qua.