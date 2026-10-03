Giá xăng dầu hôm nay 3/10: Giá dầu thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh

Sau phiên tăng mạnh đầu tháng 10, thị trường dầu thô đã xuất hiện nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá quốc tế vẫn cao và biến động lớn, khiến kỳ điều hành xăng dầu trong nước ngày 8/10 còn nhiều yếu tố khó đoán.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Dầu thế giới bật tăng, xăng trong nước vừa tăng nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 2/10/2026: WTI và Brent tăng mạnh, trong khi giá bán lẻ trong nước vừa điều chỉnh trái chiều và chờ kỳ điều hành ngày 8/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 3/10 hạ nhiệt

Theo dữ liệu cập nhật ngày 3/10/2026, dầu WTI ở mức 91,26 USD/thùng, giảm 1,91 USD/thùng so với mức 93,17 USD/thùng ngày 2/10, tương đương giảm khoảng 2,05%.

Dầu Brent giảm nhẹ hơn, từ 103 USD/thùng xuống 102,72 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng, tương đương khoảng 0,27%.

Biên độ giao dịch trong ngày tiếp tục rất rộng. WTI dao động từ 88,03 - 93,30 USD/thùng, còn Brent từ 98,44 - 103,98 USD/thùng. Điều này cho thấy tâm lý thị trường vẫn nhạy cảm với các thông tin liên quan đến nguồn cung và lượng nhiên liệu dự trữ.

Diễn biến giảm trong phiên gần nhất được xác nhận trên thị trường quốc tế khi WTI chốt phiên quanh 91,11 USD/thùng, giảm khoảng 1,9%, còn Brent ở 102,25 USD/thùng và gần như đi ngang. Việc một số nước châu Âu thống nhất giải phóng lượng diesel dự trữ cùng kế hoạch đưa thêm dầu thô từ kho dự trữ ra thị trường đã phần nào làm dịu lo ngại thiếu nguồn cung. Tuy nhiên, nguồn cung các sản phẩm lọc dầu vẫn được đánh giá là tương đối thắt chặt.

Mức WTI 91,26 USD/thùng và Brent 102,72 USD/thùng trong bảng là dữ liệu cập nhật tại một thời điểm trong ngày, vì vậy có thể chênh nhẹ so với mức đóng cửa của hợp đồng tương lai trên thị trường quốc tế.

Nhìn trong vài phiên gần đây, dầu thế giới đang trải qua trạng thái biến động mạnh. Giá tăng hơn 4% trong phiên 1/10 trước khi WTI quay đầu giảm vào phiên tiếp theo.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 3/10

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu ngày 3/10 tiếp tục áp dụng theo mức điều chỉnh có hiệu lực từ 15h ngày 1/10/2026.

Bảng giá Petrolimex:

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 1/10, xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, trong khi dầu diesel 0,05S giảm 780 đồng/lít. Giá bán tối đa phổ biến sau điều chỉnh là 26.569 đồng/lít với E5 RON92, 27.189 đồng/lít với E10 RON95-III và 29.717 đồng/lít với diesel 0,05S.

Mức giá Petrolimex Vùng 1 vì vậy đang bám sát giá tối đa được công bố, với E5 RON92 Mức 2 ở 26.560 đồng/lít, E10 RON95 Mức 3 ở 27.180 đồng/lít và diesel 0,05S Mức 2 ở 29.710 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành vừa qua, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel; xăng sinh học không trích lập và các mặt hàng không thực hiện chi sử dụng quỹ.

Dự báo kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 8/10

Theo cơ chế hiện hành, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào thứ Năm hàng tuần. Nếu không có thay đổi bất thường về lịch, kỳ điều hành tiếp theo dự kiến rơi vào thứ Năm ngày 8/10/2026.

Diễn biến đầu chu kỳ đang cho tín hiệu khá trái chiều.

Phiên 1/10, dầu thế giới tăng mạnh và Brent vượt 100 USD/thùng. Sang phiên tiếp theo, WTI giảm gần 2%, trong khi Brent chỉ giảm nhẹ và vẫn giữ trên 102 USD/thùng. Điều đó cho thấy áp lực tăng từ thị trường quốc tế đã dịu bớt nhưng chưa biến mất.

Nếu giá dầu và đặc biệt giá thành phẩm xăng RON92, RON95, diesel tiếp tục giảm trong những phiên tới, áp lực tăng giá bán lẻ trong nước tại kỳ 8/10 có thể thu hẹp đáng kể.

Ngược lại, nếu Brent tiếp tục duy trì quanh hoặc trên 100 USD/thùng và giá sản phẩm lọc dầu vẫn cao, mặt bằng giá trong nước có thể chịu áp lực tăng trở lại.

Ở thời điểm ngày 3/10, chưa đủ dữ liệu để đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể. Giá bán lẻ trong nước được xác định trên cơ sở giá thành phẩm bình quân trong cả chu kỳ cùng tỷ giá, các loại thuế, chi phí và phương án điều hành, chứ không phụ thuộc riêng vào giá WTI hay Brent của một phiên.

Một yếu tố tương đối ổn định là chính sách ưu đãi liên quan đến thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đã được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Với dữ liệu hiện tại, có thể nhận định áp lực tăng giá trong kỳ mới vẫn tồn tại nhưng đã giảm bớt so với thời điểm dầu thế giới tăng vọt đầu tháng. Xu hướng trong các phiên từ đầu tuần tới sẽ có ý nghĩa lớn hơn đối với mức điều chỉnh ngày 8/10.