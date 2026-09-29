Giá xăng dầu hôm nay (29-9): Giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn

Giá dầu thế giới

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 96 cent, tương đương 0,9%, lên mức 105,28 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 19 cent, tương đương 0,2%, lên mức 92,60 USD/thùng.

Giá dầu có thời điểm tăng hơn 4 USD mỗi thùng vào đầu phiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng sau đó thu hẹp khi thị trường kỳ vọng các nhà trung gian Qatar sẽ tổ chức đàm phán với cả hai bên.

Theo một nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán chia sẻ với hãng tin Reuters, các nhà trung gian Qatar dự kiến sẽ có các cuộc gặp riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại New York và với phía Mỹ trong thứ Hai hoặc thứ Ba. Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào một phiên bản đã chỉnh sửa của bản đề xuất lộ trình 7 ngày chấm dứt xung đột mà Tehran đưa ra vào tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Giá dầu thế giới tăng do lo ngại nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Ảnh minh họa: Oilprice

Trước đó, Iran vẫn giữ quan điểm rằng chỉ có ngoại giao mới có thể giải quyết xung đột với Mỹ và Israel, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios hôm 27-9, Tổng thống Mỹ cho biết, các nhà đàm phán nước này dự kiến tiếp tục tham gia các cuộc trao đổi trong tuần này.

Cũng trong ngày 28-9, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan tới Washington để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Riyadh và lực lượng Houthi tại Yemen đang leo thang.

Dữ liệu sơ bộ từ hãng nghiên cứu Kpler mới công bố cho thấy, xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất chủ chốt tại Trung Đông trong tháng 9 đã phục hồi lên mức 12,8 triệu thùng mỗi ngày, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, nhờ việc Saudi Arabia và UAE gia tăng sản lượng xuất khẩu. Theo Kpler, xuất khẩu phục hồi sau khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng trở lại, dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 9.

Trước đó, Saudi Arabia đã phải chuyển hướng xuất khẩu từ cảng Yanbu trên Biển Đỏ sang cảng Ras Tanura ở phía Đông nước này sau các cuộc tấn công làm hư hại đường ống dẫn dầu Đông - Tây.

"Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Điều này khiến thị trường tiếp tục thiếu hụt nguồn cung", ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS nhận định.

Ảnh minh họa: Economic Times

Tại Mỹ, giá dầu diesel tăng cao kỷ lục do nguồn cung bị gián đoạn bởi xung đột ở Trung Đông và Ukraine, cùng các hạn chế xuất khẩu của Nga và Trung Quốc. Trước tình hình này, Mỹ đang cân nhắc một số biện pháp để hạ giá nhiên liệu, trong đó có việc nới quy định bán diesel nhuộm đỏ và khả năng hạn chế xuất khẩu dầu diesel.

Nếu Mỹ giảm xuất khẩu dầu diesel, các nhà máy lọc dầu trong nước có thể phải giảm lượng dầu thô chế biến. Điều này khiến gia tăng chênh lệch giữa giá dầu Brent chuẩn toàn cầu và dầu WTI của Mỹ, đồng thời có thể thúc đẩy các doanh nghiệp đưa tàu đến Mỹ mua dầu để xuất khẩu sang các thị trường khác.

Goldman Sachs cảnh báo tình trạng thiếu diesel tại Mỹ có thể lan sang các khu vực khác, đặc biệt khi châu Âu và Mỹ Latin đang phụ thuộc nhiều vào nguồn diesel nhập khẩu từ Mỹ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.