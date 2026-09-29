Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Chờ hai phiên cuối trước kỳ 1/10

Giá xăng dầu hôm nay 29/9/2026 ghi nhận dầu thế giới biến động nhẹ theo bộ dữ liệu cập nhật đầu ngày, WTI lên 93,29 USD/thùng trong khi Brent ở mức 98,72 USD/thùng.

Trong nước, giá Petrolimex chưa thay đổi so với kỳ 24/9, chỉ còn hai ngày trước kỳ điều hành mới dự kiến vào chiều 1/10.

Hình minh họa.

Giá dầu chiều 28/9 bật tăng hơn 3%, Brent vượt 107 USD/thùng; xăng trong nước đang ở mức cao nhất tháng 9

Giá dầu thế giới chiều 28/9 tăng mạnh trở lại khi triển vọng sớm đạt thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trở nên kém chắc chắn. Dầu Brent có thời điểm vượt 107 USD/thùng, tăng hơn 3%, trong khi WTI tăng hơn 2%. Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu chiều nay chưa điều chỉnh thêm, song vẫn đang cao hơn đáng kể so với mức đầu tháng 9.

Giá dầu thế giới hôm nay 29/9 biến động nhẹ

Theo bộ dữ liệu cập nhật đầu ngày 29/9, dầu WTI đạt 93,29 USD/thùng, tăng 0,08 USD so với mức 93,21 USD/thùng ngày 28/9, tương đương khoảng 0,09%.

Biên độ trong ngày của WTI nằm trong khoảng 91,32 - 96,53 USD/thùng.

Dầu Brent được ghi nhận ở mức 98,72 USD/thùng, giảm nhẹ 0,06 USD so với mức 98,78 USD/thùng ngày 28/9, tương đương khoảng 0,06%. Biên độ cập nhật nằm trong khoảng 97,87–98,72 USD/thùng.

Bảng giá dầu thế giới cập nhật ngày 29/9/2026

Các con số trên là dữ liệu tại thời điểm cập nhật và có thể khác giá thanh toán của từng hợp đồng kỳ hạn.

Ở phiên quốc tế ngày 28/9, Reuters ghi nhận WTI đóng cửa ở 92,60 USD/thùng, tăng 0,2%, trong khi Brent ở 105,28 USD/thùng, tăng 0,9%. Giá dầu tăng nhẹ khi thị trường cân bằng giữa lo ngại nguồn cung và kỳ vọng các cuộc trao đổi ngoại giao có thể hỗ trợ việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Nguồn cung Trung Đông đang phục hồi nhưng chưa hoàn toàn bình thường

Một tín hiệu tích cực với nguồn cung là xuất khẩu dầu từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông đã phục hồi.

Dữ liệu Kpler được Reuters dẫn lại cho thấy xuất khẩu dầu thô từ các nước sản xuất chủ chốt trong khu vực đạt khoảng 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu hồi tháng 2. Lượng dầu qua Hormuz cũng dự kiến đạt khoảng 7,4 triệu thùng/ngày trong tháng này.

Tuy vậy, dòng chảy dầu qua Hormuz vẫn thấp hơn thời điểm trước khi căng thẳng bùng phát. Điều này khiến thị trường chưa loại bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro nguồn cung.

Saudi Arabia trước đó cũng đã nối lại hoạt động tuyến ống Đông–Tây, tạo thêm đường vận chuyển dầu tới Biển Đỏ và giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào Hormuz.

Vì vậy, xu hướng dầu thế giới trong những phiên cuối tháng 9 có thể tiếp tục giằng co thay vì giảm hoặc tăng một chiều.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 29/9/2026

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu sáng 29/9 tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 24/9/2026.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 29/9/2026

Đơn vị: đồng/lít

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II đang ở mức 26.390 đồng/lít; E10 RON 95-III là 27.080 đồng/lít và E10 RON 95-V ở mức 28.080 đồng/lít.

Trong nhóm dầu, DO 0,001S-V có giá 32.090 đồng/lít, DO 0,05S-II là 30.490 đồng/lít và dầu hỏa 2-K ở mức 30.020 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết tại kỳ 24/9, giá tối đa E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít lên 26.397 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít lên 27.087 đồng/lít và diesel 0,05S tăng 552 đồng/lít lên 30.497 đồng/lít. Kỳ này không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn.

Giá xăng ngày 1/10 tăng hay giảm?

Nếu lịch điều hành hàng tuần không thay đổi, kỳ giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 1/10/2026.

Ở thời điểm sáng 29/9, chưa có tín hiệu đủ mạnh để dự báo cụ thể giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu.

Một mặt, giá dầu thô hiện thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh giữa tháng 9 và nguồn cung Trung Đông đã cải thiện. Điều này giúp áp lực tăng từ thị trường dầu thô dịu hơn.

Mặt khác, giá diesel thế giới vẫn chịu ảnh hưởng từ nguồn cung sản phẩm tinh chế hạn chế. Reuters cho biết tình trạng thiếu diesel tại nhiều thị trường vẫn là một yếu tố đáng theo dõi.

Quan trọng hơn, giá bán lẻ trong nước được tính dựa trên bình quân giá thành phẩm xăng dầu tham chiếu trong toàn chu kỳ, không trực tiếp lấy mức WTI hay Brent của một ngày để quy đổi.

Biến số chính sách thuế trước kỳ 1/10

Kỳ điều hành ngày 1/10 còn có một yếu tố đáng chú ý là thời hạn của các chính sách ưu đãi thuế hiện hành.

Theo Nghị quyết 34/2026/NQ-CP, một số chính sách liên quan thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu được kéo dài đến hết ngày 30/9/2026.

Nghị quyết cũng quy định trong trường hợp cần thiết, thời hạn có thể được xem xét điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng.

Qua rà soát các nguồn chính thức đến sáng 29/9, chưa thấy công bố mới về việc gia hạn sau ngày 30/9.

Vì vậy, chính sách thuế cùng với diễn biến giá thành phẩm trong ngày 29–30/9 sẽ là hai yếu tố cần theo dõi sát trước kỳ điều hành đầu tháng 10.

Nhận định ngắn

Dầu thế giới đang biến động tương đối ổn định hơn so với giữa tháng 9, trong khi nguồn cung từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi.

Điều này giúp áp lực đầu chu kỳ mới dịu hơn, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định giá xăng dầu trong nước sẽ giảm vào ngày 1/10.

Hai phiên cuối tháng cùng quyết định chính thức về chính sách thuế sau ngày 30/9 sẽ có vai trò quan trọng đối với kỳ điều hành tới.