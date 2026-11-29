Giá dầu thế giới

Giá dầu mất hơn 3% trong phiên giao dịch thứ Hai đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và đường ống dẫn dầu tại Libya hoạt động trở lại.

Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) hôm 23-11 cho biết, đường ống dẫn dầu Sharara của nước này đã được đưa vào hoạt động trở lại. Dầu thô bắt đầu được bơm vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải biển và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu trong khu vực.

Giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 2 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch thứ Ba, khi có thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu container, khi con tàu này di chuyển trên tuyến đường gần eo biển Hormuz mà Tehran cho là không được phép.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 24-11 cho biết, có 3 tàu thương mại đã bị trúng vật thể bay không xác định khi đang di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu hôm nay (29-11): Kết thúc chuỗi giảm ba tuần liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters

Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Tư, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia.

Ngày 25-11, lực lượng Houthi tại Yemen vốn được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu tài chính ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, đồng thời nằm trong tổ hợp công nghiệp năng lượng có cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại PVM cho rằng, tuyên bố của Houthi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng trong phiên, do làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị.

Ngoài ra, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng; lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20-11. Mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group, số liệu tồn kho cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi thị trường trước đó dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ sẽ tăng mạnh hơn thực tế.

Giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Năm do một loạt diễn biến trong tuần đã làm gia tăng lo ngại về căng thẳng địa chính trị và rủi ro nguồn cung tại Trung Đông.

Ngày 26-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi vướng thủy lôi ở phía bắc cảng Khasab của Oman khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Ông Rory Johnston, nhà sáng lập công ty Commodity Context cho rằng, mặc dù số liệu tháng 10 có thể ghi nhận mức dư cung nhẹ trên toàn cầu, nhưng triển vọng giá dầu vẫn nghiêng về xu hướng tăng.

Trong khi đó, các bộ trưởng OPEC+ dự kiến sẽ họp vào ngày 29-11 để quyết định chính sách sản lượng dầu cho năm 2027. Theo một vài nguồn tin am hiểu vấn đề, OPEC+ có thể quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng hiện tại, ít nhất là trong quý I năm 2027.

Dầu Brent kết thúc phiên giao dịch tuần trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Oilprice

Giá dầu Brent giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng trong tuần, nhưng vẫn chấm dứt chuỗi giảm ba tuần liên tiếp để ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11.

Trong những tuần gần đây, giá dầu chịu sức ép giảm khi giới đầu tư phần nào yên tâm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia tăng các hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng liên tiếp nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Ông Sim Moh Siong, chuyên gia phân tích tại OCBC, nhận định xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể khiến giá dầu giảm trong năm 2027. Dù vậy, lượng dầu tồn kho sụt giảm, nguy cơ gián đoạn vận tải biển kéo dài và tiến độ khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu chậm chạp vẫn khiến thị trường dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung.

Như vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%. Dầu Brent kết thúc tuần ở mức 95,44 USD/thùng, còn dầu WTI đóng cửa ở mức 83,08 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 26-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.382 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm 2026 do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu; OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29-11-2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.