Thị trường dầu mỏ thế giới bước vào ngày Chủ nhật với những diễn biến đáng chú ý sau phiên giao dịch cuối tuần. Dầu Brent tăng khi tính chung cả tuần, trong khi WTI giảm nhẹ.

Tại Việt Nam, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ chiều 26/11, đánh dấu kỳ giảm giá thứ ba liên tiếp. Thị trường đang chờ quyết định về sản lượng dầu của OPEC+ và kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo vào ngày 3/12.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 28/11/2026: Dầu thế giới quay đầu giảm, xăng trong nước duy trì mức thấp

Giá xăng dầu hôm nay 28/11/2026 ghi nhận sự điều chỉnh giảm của thị trường dầu thô thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần. Dầu Brent xuống còn 95,44 USD/thùng, dầu WTI ở mức 83,08 USD/thùng. Trong nước, giá xăng E5RON92 duy trì ở mức không quá 18.391 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 29/11/2026: WTI và Brent giữ nguyên mốc tham chiếu

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 29/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 83,33 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 28/11.

Dầu Brent cũng giữ nguyên ở mức 90,76 USD/thùng. Đây là các mức giá được duy trì từ bảng tham chiếu cuối tuần, khi thị trường dầu quốc tế đang nghỉ giao dịch.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 29/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo bảng tham chiếu được cung cấp, không phải giá thanh toán hợp đồng dầu thô.

Biên độ được hiển thị trong dữ liệu ngày 29/11 cũng không thay đổi so với ngày trước đó. Trong đó, WTI có khoảng giá từ 82,57 đến 86,57 USD/thùng, còn Brent từ 89,87 đến 93,14 USD/thùng.

Bảng so sánh biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng.

Việc các mức giá trên không thay đổi chủ yếu do thị trường nghỉ cuối tuần. Vì vậy, chưa thể xem đây là tín hiệu cho thấy giá dầu đang ổn định sau những phiên giao dịch nhiều biến động.

Đáng chú ý, kết quả giao dịch quốc tế ngày 27/11 cho thấy giá thanh toán của hai loại dầu tiêu chuẩn khác với bảng tham chiếu trên.

Dầu Brent kết thúc phiên ở mức 95,44 USD/thùng, giảm 1,13 USD/thùng, tương đương khoảng 1,2%. Trong khi đó, dầu WTI giảm 0,60 USD/thùng, xuống còn 83,08 USD/thùng, tương đương khoảng 0,7% so với phiên có giá thanh toán gần nhất.

Bảng giá dầu đóng cửa phiên quốc tế ngày 27/11:

Đơn vị: USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp và ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11. Ngược lại, WTI giảm khoảng 0,9%.

Sự phân hóa giữa hai loại dầu cho thấy thị trường vẫn chịu tác động từ những yếu tố cung cầu khác nhau.

Những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại một số khu vực sản xuất và vận chuyển năng lượng đã hỗ trợ giá dầu Brent trong tuần qua. Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu dồi dào vẫn là yếu tố gây sức ép lên thị trường.

Đáng chú ý, OPEC+ dự kiến họp ngày 29/11 để thảo luận chính sách sản lượng trong quý I/2027. Trước cuộc họp, thị trường xuất hiện kỳ vọng nhóm này sẽ duy trì các mục tiêu sản lượng hiện tại.

Nếu OPEC+ giữ nguyên chính sách, thị trường có thể tiếp tục tập trung vào diễn biến nhu cầu tiêu thụ và lượng dầu tồn kho. Ngược lại, bất kỳ thay đổi đáng kể nào về sản lượng cũng có khả năng tác động đến giá dầu khi thị trường mở cửa trở lại.

Dù vậy, kết quả cuộc họp chưa được công bố tại thời điểm cập nhật bản tin. Giá dầu trong tuần tới vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của thị trường.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 29/11/2026: Petrolimex giữ mức giảm từ ngày 26/11

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 29/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 26/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 được bán với giá 18.390 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III có giá 19.050 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-V được niêm yết ở mức 21.050 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 29/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 26/11/2026.

Ở kỳ điều chỉnh ngày 26/11, các mặt hàng xăng dầu trong bảng giá Petrolimex đều giảm so với ngày 19/11.

Trong đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 180 đồng/lít, xuống còn 18.390 đồng/lít. Hai loại xăng E10 RON 95-V và E10 RON 95-III cùng giảm 50 đồng/lít.

Mức giảm đáng chú ý nhất thuộc về nhóm dầu. Dầu diesel DO 0,001S-V giảm 1.080 đồng/lít, còn 27.060 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II giảm 1.380 đồng/lít, xuống 24.960 đồng/lít.

Dầu hỏa 2-K giảm mạnh nhất trong sáu sản phẩm được thống kê, với mức giảm 1.560 đồng/lít, còn 24.290 đồng/lít tại vùng 1.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã giảm ba kỳ liên tiếp vào các ngày 12, 19 và 26/11.

Riêng xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1, giá bán giảm tổng cộng 2.500 đồng/lít so với mức 20.890 đồng/lít ngày 5/11, tương đương gần 12%.

Với một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II, người tiêu dùng hiện trả 735.600 đồng tại vùng 1, thấp hơn 7.200 đồng so với trước kỳ điều chỉnh gần nhất.

Đối với doanh nghiệp vận tải, mức giảm 1.380 đồng/lít của dầu DO 0,05S-II tương đương khoản tiết kiệm 138.000 đồng khi mua 100 lít nhiên liệu.

Đáng chú ý, trong kỳ điều hành ngày 26/11, bình quân giá xăng dầu thành phẩm thế giới giảm khá mạnh. Xăng RON 92 dùng để pha chế E5 giảm 9,29%, xăng RON 95 dùng để pha chế E10 giảm 8,62%, còn dầu diesel 0,05S giảm 8,13%.

Mức điều chỉnh giá bán lẻ trong nước còn chịu ảnh hưởng của tỷ giá, chính sách thuế và việc trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Vì vậy, giá bán lẻ không giảm theo đúng tỷ lệ biến động của giá thành phẩm quốc tế.

Tại các địa bàn thuộc vùng 2, giá bán cao hơn vùng 1 do đặc điểm kinh doanh và vận chuyển nhiên liệu. Các đơn vị thành viên Petrolimex quyết định mức giá thực tế nhưng không được vượt mức giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 3/12/2026: Có tiếp tục giảm?

Sau kỳ điều chỉnh ngày 26/11, giá xăng dầu trong nước dự kiến được xem xét điều chỉnh tiếp vào 15h thứ Năm, ngày 3/12/2026.

Việc giá nhiên liệu giảm ba kỳ liên tiếp đang khiến nhiều người quan tâm liệu xăng E5 và E10 có tiếp tục giảm trong tuần đầu tiên của tháng 12 hay không.

Tuy nhiên, diễn biến mới của thị trường dầu thế giới cho thấy xu hướng chưa thực sự rõ ràng.

Dầu Brent vừa ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong tháng 11, trong khi WTI vẫn giảm nhẹ khi tính chung tuần. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá dầu không còn đồng đều như những tuần trước.

Cuộc họp OPEC+ ngày 29/11 cũng là yếu tố cần theo dõi. Nếu nhóm các nước sản xuất dầu đưa ra quyết định ảnh hưởng đến kỳ vọng nguồn cung, giá dầu thô và nhiên liệu thành phẩm có thể biến động khi thị trường giao dịch trở lại.

Đối với Việt Nam, kết quả điều chỉnh giá ngày 3/12 sẽ phụ thuộc vào bình quân giá xăng dầu thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá mới, cùng biến động tỷ giá, thuế, chi phí và cơ chế bình ổn theo quy định.

Nếu giá nhiên liệu thành phẩm tiếp tục đi xuống, khả năng giảm giá bán lẻ có thể được duy trì. Ngược lại, nếu giá phục hồi trong những phiên đầu tháng 12, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Giá xăng và dầu diesel cũng không nhất thiết biến động cùng chiều, bởi diễn biến cung cầu của từng mặt hàng có sự khác biệt.

Ở thời điểm ngày 29/11, chưa có đủ dữ liệu của cả kỳ tính giá mới để xác định mức điều chỉnh cụ thể vào ngày 3/12.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex từ chiều 26/11. Diễn biến giá nhiên liệu quốc tế trong những ngày 30/11–2/12 sẽ là thông tin quan trọng trước kỳ điều hành tiếp theo.