Giá nhiên liệu trong nước bước vào ngày Chủ nhật với bảng bán hàng có hiệu lực từ kỳ điều chỉnh gần nhất. Khi đối chiếu chi phí, người mua cần chọn đúng tên xăng, cấp chất lượng và vùng giá; mức bán lẻ của doanh nghiệp có thể khác giá tối đa trong thông báo điều hành.

Hình minh họa

Giá bán lẻ áp dụng từ 15:00 ngày 26.11.2026

Đến 04:37 ngày 29.11.2026, thông cáo điều chỉnh mới nhất kiểm tra được vẫn là bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 26.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Đây là bảng đang áp dụng, không phải một đợt điều chỉnh mới ngày 29.11.

Đơn vị: đồng/lít.

Giá mazut trong cùng thông cáo là giá bán buôn, đơn vị đồng/kg:

Tại Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 cao hơn E5 RON 92 Mức 2 là 660 đồng/lít; hai loại điêzen chênh 2.100 đồng/lít. Vùng 2 áp dụng cho các địa bàn xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất theo quy định; đơn vị thành viên được quyết định giá thực tế nhưng không vượt mức công bố cho vùng này.

Dầu quốc tế: Giữ riêng từng hợp đồng và phiên

Bảng sau sử dụng dữ liệu lịch sử ngày 27.11.2026 của chuỗi CFD tham chiếu hợp đồng kỳ hạn. Không coi đây là giá đang giao dịch ngày 29.11 hoặc giá thanh toán chính thức của sở giao dịch.

Đơn vị giá và mức đổi: USD/thùng. So sánh hai dòng ngày 27.11 với 26.11 trong cùng chuỗi dữ liệu.

Giá giảm trong bộ dữ liệu này không có nghĩa sức ép nguồn cung đã hết. Những rủi ro đối với vận tải dầu qua eo biển Hormuz và cơ sở năng lượng Trung Đông vẫn có thể làm thị trường biến động khi giao dịch trở lại.

Triển vọng kỳ điều hành kế tiếp

Theo lịch điều hành thông thường vào thứ Năm hằng tuần, mốc kế tiếp là ngày 03.12.2026, nếu không có thông báo thay đổi hoặc điều hành bất thường. Chưa xác minh được thông báo riêng về giờ điều hành kỳ này.

Nếu giá thành phẩm thế giới bình quân của chu kỳ mới tiếp tục hạ và tỷ giá không tăng mạnh, giá trong nước có thể có thêm dư địa giảm. Ngược lại, gián đoạn nguồn cung hoặc chi phí nhập khẩu đi lên có thể thu hẹp dư địa đó.

Hiện chưa có đủ giá bình quân, tỷ giá và các khoản chi phí của toàn chu kỳ để dự báo mức điều chỉnh bằng đồng/lít. Một phiên dầu giảm chưa đủ để kết luận giá bán lẻ sẽ giảm tương ứng.