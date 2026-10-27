Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Thị trường nghiêng về kịch bản tăng trở lại

Sau cú tăng mạnh cuối tuần trước, giá dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mặt bằng cao. Trong nước, giá bán lẻ Petrolimex chưa thay đổi, trong khi những dự báo mới nhất bắt đầu nghiêng về khả năng xăng dầu tăng trở lại vào kỳ điều hành thứ Năm.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Dầu thế giới hạ nhiệt mạnh đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 26/10/2026: WTI lùi về 101,99 USD/thùng, Brent còn 110,46 USD; giá Petrolimex trong nước tiếp tục giữ mức từ ngày 22/10.

Giá dầu thế giới ngày 27/10 tiếp tục hạ nhiệt

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 27/10 ở mức 101,35 USD/thùng, giảm 0,64 USD so với mức 101,99 USD/thùng ngày 26/10, tương đương khoảng 0,63%.

Dầu Brent giảm nhẹ từ 110,46 USD/thùng xuống 110,23 USD/thùng, mất 0,23 USD, tương đương khoảng 0,21%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 101,32 - 101,47 USD/thùng, còn Brent từ 110,22 - 110,53 USD/thùng.

Xu hướng hạ nhiệt cũng xuất hiện trong phiên quốc tế gần nhất. Giá dầu chịu sức ép từ kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông có thể giúp giảm rủi ro nguồn cung. Tuy nhiên, những vụ việc liên quan tới cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển trong khu vực vẫn khiến thị trường duy trì mức cộng thêm rủi ro khá lớn.

Reuters ghi nhận phiên 26/10, Brent giảm 0,8% xuống 115,81 USD/thùng và WTI giảm 1,46% còn 101,76 USD/thùng. Hai mức này cho thấy xu hướng chung là giảm, dù giá Brent chênh lệch khá lớn so với bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài. Chênh lệch có thể xuất phát từ hợp đồng, nguồn hoặc thời điểm ghi nhận khác nhau, vì vậy khi xuất bản chuỗi bài nên duy trì thống nhất một nguồn giá.

Dù đã hạ nhiệt, WTI vẫn trên 100 USD/thùng. So với giai đoạn trước khi thị trường tăng mạnh cuối tuần qua, đây vẫn là vùng giá cao và có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá thành phẩm xăng dầu nếu kéo dài.

Giá xăng dầu trong nước giữ mức từ ngày 22/10

Trong nước, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex ngày 27/10 tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá tối đa E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít xuống 25.361 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít xuống 25.213 đồng/lít. Ngược chiều, diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít. Bộ Công Thương cũng thực hiện trích lập Quỹ bình ổn 300 đồng/lít đối với xăng sinh học.

Petrolimex tiếp tục thực hiện mức bán thấp hơn khoảng 300 đồng/lít hoặc kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành, chính sách được doanh nghiệp công bố áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10.

So với bảng giá ngày 15/10, E10 RON95-V và E10 RON95-III tại Vùng 1 cùng giảm 1.810 đồng/lít; E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít. Trong khi đó, hai loại diesel tăng 450 đồng/lít và dầu hỏa giảm 360 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 29/10

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 29/10/2026.

So với cuối tuần, dầu thô đã giảm khá rõ, nhưng bình quân của cả chu kỳ vẫn chịu ảnh hưởng từ những phiên Brent vượt 110 - 116 USD/thùng. Vì vậy, nhịp giảm ngày 26 - 27/10 mới giúp thu hẹp áp lực tăng chứ chưa đủ để xóa hoàn toàn tác động của các phiên tăng trước đó.

Các dự báo thị trường cập nhật gần nhất đang nghiêng về khả năng giá xăng dầu trong nước tăng trở lại. Một số tính toán cho rằng mức điều chỉnh có thể khoảng 500 - 1.100 đồng/lít tùy mặt hàng; đây mới là dự báo trước kỳ điều hành, chưa phải mức giá chính thức.

Một nguồn dự báo khác, dựa trên giá thành phẩm cập nhật đầu tuần, đưa ra khoảng tăng 500 - 1.000 đồng/lít. Sự khác nhau giữa các dự báo cho thấy mức điều chỉnh cuối cùng vẫn phụ thuộc đáng kể vào hai phiên còn lại của chu kỳ, tỷ giá, giá thành phẩm và phương án Quỹ bình ổn.

Do đó, với dữ liệu sáng 27/10, kịch bản giá tăng trong kỳ 29/10 đang có xác suất đáng chú ý hơn so với đầu tuần. Tuy nhiên, chưa nên khẳng định mức tăng cụ thể, nhất là khi dầu thế giới đang trong nhịp hạ nhiệt.

Nếu WTI và Brent tiếp tục giảm trong ngày 27 - 28/10, đồng thời giá RON92, RON95 và diesel thành phẩm đi xuống, mức tăng có thể thu hẹp đáng kể.

Ngược lại, nếu dầu quay lại vùng cao và giá thành phẩm duy trì đà tăng, kỳ điều hành ngày 29/10 có thể đảo chiều sau hai tuần giá xăng giảm mạnh.