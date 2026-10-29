Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Thế giới tăng, trong nước chiều nay điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 28/10 quay đầu tăng sau khi giảm ở hai phiên đầu tuần.

Chốt phiên giao dịch 28/10, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,26%, lên mức 115,3 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 3%, kết phiên ở mức 102,78 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (29/10), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 6h30' ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 115,3 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 102 USD/thùng, giảm 0,81% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 28/10 sau vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và giao tranh tại Yemen, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng ở Trung Đông.

Thông tin từ quân đội chính phủ Yemen cho hay, lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công sân bay Aden trong ngày 28/10.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước đó một ngày, vào ngày 27/10, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia bằng tên lửa. Cơ sở này có công suất chế biến khoảng 550.000 thùng dầu/ngày. Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận thông tin về vụ tấn công.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 23/10.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) diễn ra vào ngày 1/11. Các nguồn tin cho biết nhóm này dự kiến sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12.

Hiện sản lượng của 7 thành viên cốt lõi thuộc OPEC+ là Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman đều thấp hơn mục tiêu đề ra.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (29/10), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá bán lẻ dầu diesel 0.05S lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.