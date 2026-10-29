Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Tăng trở lại

Giá dầu thế giới tăng trở lại

Giá dầu thế giới hôm nay tăng sau vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng ở Trung Đông.

Ngày 27/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia bằng tên lửa. Cơ sở này có công suất chế biến khoảng 550.000 thùng dầu/ngày. Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia chưa lập tức xác nhận thông tin về vụ tấn công.

Trước đó, giá dầu giảm gần 2 USD/thùng trong phiên 27/10 khi triển vọng đàm phán tại Trung Đông giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, những diễn biến an ninh mới đã khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Theo khảo sát của Reuters với 8 nhà phân tích, tồn kho dầu thô của Mỹ được dự báo tăng khoảng 15.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 23/10. Dù vậy, yếu tố này chưa đủ sức lấn át những lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông.

Về chính sách sản lượng, các nước thuộc liên minh OPEC+ được dự báo giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu trong tháng 12 tại cuộc họp ngày 1/11. Sản lượng của 7 thành viên chủ chốt gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman hiện đều thấp hơn mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, các nhà giao dịch nhận định xuất khẩu dầu thô của Nga từ các cảng ở biển Baltic và biển Đen có thể giảm trong tháng tới, khi các nhà máy lọc dầu trong nước tăng sản lượng dầu diesel.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường dầu mỏ. Trước đó, giá dầu Brent có thời điểm vượt 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4, sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu quanh eo biển Hormuz.

ANZ Research nhận định thị trường dầu mỏ đang dễ bị tổn thương trước những gián đoạn trên nhiều phương diện, từ nguồn cung, vận tải, tồn kho đến hoạt động lọc dầu.

Xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh đã giảm tuần thứ tư liên tiếp, trong khi lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz chỉ đạt khoảng 60% mức thông thường. Bên cạnh đó, tồn kho nhiên liệu chưng cất toàn cầu thấp hơn gần 5% so với mức trung bình 5 năm.

Những yếu tố này tiếp tục làm gia tăng sức ép lên thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.