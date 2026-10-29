Giá xăng dầu hôm nay (29/10), đồng loạt bật tăng

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường trong nước được điều chỉnh tăng so với kỳ trước.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.027 đồng/lít;

- Giá xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 25.734 đồng/lít, thấp hơn xăng E5RON92 293 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 30.246 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Tài kỳ điều hành lần này, liên Bộ quyết định không trích - chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với bất kỳ loại xăng dầu nào bán trên thị trường.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10/2026 và kỳ điều hành ngày 29/10/2026 là: 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,192 USD/thùng, tương đương tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng, tương đương tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,558 USD/thùng, tương đương tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,794 USD/tấn, tương đương tăng 1,22%).

Bộ Công Thương cho biết, tại kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân đối với xăng RON95 (dùng để pha chế xăng E10RON95-III) cao hơn xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) chỉ 0,564 USD/thùng, tương đương khoảng 91 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế.