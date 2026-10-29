Giá xăng dầu hôm nay (29-10): Đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 28-10, khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông gia tăng trong bối cảnh giao tranh ở Yemen leo thang, một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia bị tấn công và xuất hiện lo ngại Mỹ có thể gia tăng hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 1,44 USD, tương đương 1%, lên mức 115,32 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,88 USD, tương đương 3%, lên mức 102,78 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước dự kiến tăng trong kỳ điều hành tuần này. Ảnh minh họa: Reuters

Theo thông tin từ quân đội chính phủ Yemen, Lực lượng Houthi tại Yemen đã tấn công sân bay Aden trong ngày 28-10. Vụ việc diễn ra sau khi nhóm này kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực sân bay, giữa lúc xung đột tại quốc gia nghèo nhất bán đảo Arab ngày càng căng thẳng và có nguy cơ lan rộng trong bối cảnh bất ổn khu vực Trung Đông gia tăng.

Trước đó một ngày, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia. Tuy nhiên, giới chức Saudi Arabia chưa xác nhận vụ tấn công nhằm vào cơ sở có công suất lọc dầu 550.000 thùng/ngày này.

“Giá dầu thô kỳ hạn phản ánh lo ngại nguồn cung sẽ thắt chặt hơn trong ngắn hạn, sau thông tin Mỹ có thể sớm nối lại các hoạt động quân sự. Các hành động này có thể quyết liệt hơn trước, nhất là sau những vụ tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia và các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Ảnh minh họa: Oilprice

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23-10.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấp thêm đợt hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu thứ tư trong năm đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Động thái hiếm thấy này giúp tổng hạn ngạch xuất khẩu của năm 2026 gần tương đương năm 2025, bất chấp các biện pháp siết chặt được áp dụng hồi đầu năm.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp của OPEC+ diễn ra vào cuối tuần này. Các nguồn tin trong ngành cho biết nhóm này dự kiến sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12.

Hiện sản lượng của phần lớn các thành viên chủ chốt trong OPEC+, gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan và Oman vẫn thấp hơn mục tiêu đã đề ra.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 29-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.