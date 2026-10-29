Giá xăng dầu hôm nay 29/10/2026: Dầu thế giới bật tăng, chờ giá mới lúc 15h

Sau hai phiên hạ nhiệt, dầu thế giới bất ngờ bật tăng trở lại ngay trước kỳ điều hành giá trong nước. Diễn biến này củng cố áp lực tăng đã hình thành trong chu kỳ vừa qua, nhưng mức điều chỉnh chính thức vẫn phụ thuộc bình quân giá thành phẩm, tỷ giá và phương án điều hành.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Dầu thế giới giảm tiếp trước kỳ điều hành 29/10

Giá xăng dầu hôm nay 28/10/2026: WTI giảm xuống 99,93 USD/thùng, Brent còn 109,77 USD; giá trong nước giữ mức từ 22/10 trước kỳ điều hành chiều mai.

Giá dầu thế giới hôm nay 29/10 bật tăng trở lại

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 29/10 ở mức 102,11 USD/thùng, tăng 2,18 USD so với mức 99,93 USD/thùng ngày 28/10, tương đương khoảng 2,18%.

Dầu Brent tăng từ 109,77 USD/thùng lên 110,79 USD/thùng, tăng 1,02 USD, tương đương khoảng 0,93%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 101,77 - 102,30 USD/thùng, còn Brent từ 110,29 - 111 USD/thùng.

Dữ liệu phiên quốc tế gần nhất cũng xác nhận xu hướng tăng. Brent chốt phiên ngày 28/10 tăng khoảng 1% lên 115,32 USD/thùng, còn WTI tăng 3% lên 102,78 USD/thùng. Giá dầu được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung tại Trung Đông và việc tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ giảm khoảng 1,9 triệu thùng.

Mức Brent chốt phiên nói trên cao hơn đáng kể số liệu cập nhật 110,79 USD/thùng trong bảng sử dụng cho bài. Sự khác biệt có thể đến từ nguồn dữ liệu, hợp đồng hoặc thời điểm ghi nhận khác nhau. Vì vậy, khi theo dõi biến động hằng ngày nên duy trì cùng một nguồn để tránh tạo cảm giác giá thay đổi bất thường.

Ở chiều nguồn cung, OPEC+ được dự báo giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 12 tại cuộc họp sắp tới, trong khi xuất khẩu dầu Nga có thể giảm do các nhà máy lọc dầu trong nước tăng hoạt động. Những yếu tố này khiến thị trường vẫn nhạy cảm với mọi diễn biến về nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước sáng 29/10

Trước thời điểm điều hành chiều nay, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex vẫn áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá E5 RON92 theo mức tối đa chung giảm 1.610 đồng/lít xuống 25.361 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít xuống 25.213 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít lên tối đa 29.550 đồng/lít.

Riêng Petrolimex tiếp tục bán thấp hơn khoảng 300 đồng/lít so với mức xác định theo cơ chế điều hành. Chương trình này được công bố duy trì tối thiểu đến 15h ngày 29/10.

So với bảng giá Petrolimex ngày 15/10, E10 RON95-V và E10 RON95-III tại Vùng 1 hiện thấp hơn 1.810 đồng/lít; E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít. Trong khi đó, diesel tăng 450 đồng/lít và dầu hỏa giảm 360 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu lúc 15h ngày 29/10

Kỳ điều hành mới dự kiến diễn ra lúc 15h hôm nay, thứ Năm ngày 29/10/2026.

Diễn biến giá thành phẩm trong chu kỳ vừa qua khiến thị trường nghiêng về khả năng giá xăng dầu tăng trở lại sau hai tuần nhóm xăng giảm sâu.

Các tính toán được công bố trước kỳ điều hành cho thấy giá xăng có thể tăng khoảng 500 đồng/lít, trong khi diesel có thể tăng khoảng 1.000 đồng/lít nếu cơ quan quản lý không có tác động lớn từ Quỹ bình ổn. Đây mới là dự báo trước giờ công bố, chưa phải mức giá chính thức.

So với đầu tuần, nhịp giảm của dầu trong ngày 27 - 28/10 từng giúp thu hẹp áp lực tăng. Tuy nhiên, việc WTI bật trở lại trên 102 USD/thùng và Brent quốc tế tăng trong phiên gần nhất cho thấy sức ép chưa hoàn toàn biến mất.

Điểm đáng chú ý là giá bán lẻ trong nước không được xác định trực tiếp từ mức WTI hay Brent của sáng ngày điều hành. Yếu tố quan trọng hơn là bình quân giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel trong cả chu kỳ, cùng tỷ giá, thuế, chi phí và phương án Quỹ bình ổn.

Do đó, kịch bản phù hợp nhất trước 15h là giá xăng và dầu có khả năng tăng trở lại, nhưng mức cụ thể vẫn cần chờ công bố chính thức.

Ngoài ra, mức bán thấp hơn 300 đồng/lít hiện tại của Petrolimex chỉ được doanh nghiệp công bố áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10. Vì vậy, giá thực tế tại hệ thống này sau 15h còn phụ thuộc Petrolimex có tiếp tục chính sách hỗ trợ giá hay không.

Nhận định

Dầu thế giới đã quay đầu tăng ngay trước kỳ điều hành, trong khi bình quân giá thành phẩm của chu kỳ hiện vẫn tạo áp lực đi lên đối với giá bán lẻ.

Với dữ liệu có trước 8h sáng 29/10, khả năng giá xăng dầu tăng chiều nay đang đáng chú ý hơn kịch bản giảm. Tuy nhiên, mức tăng khoảng 500 đồng/lít với xăng hay khoảng 1.000 đồng/lít với diesel mới là dự báo thị trường, không nên sử dụng như giá chính thức trước thời điểm 15h.