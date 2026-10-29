Giá xăng dầu hôm nay 29.10.2026: Dầu thế giới bật tăng

Đầu ngày 29.10, giá bán tại hệ thống Petrolimex được đối chiếu theo quyết định có hiệu lực từ 15:00 ngày 22.10. Bảng này áp dụng đến kỳ điều hành tiếp theo và cần được cập nhật khi quyết định mới có hiệu lực.

Hình minh họa

Giá bán trong nước trước kỳ điều hành

Đơn vị: đồng/lít. Bảng đang áp dụng tại thời điểm chốt đầu sáng 29.10.2026.

Dầu mazut được niêm yết theo giá bán buôn, đơn vị đồng/kg:

Trong nhóm xăng, E10 RON 95 Mức 3 có giá thấp nhất ở cả hai vùng. Giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1 theo từng mặt hàng. Mức giá công bố đã phản ánh chính sách giảm của doanh nghiệp, không tiếp tục trừ thêm một lần nữa.

Dầu thế giới tăng trong phiên 28.10

Giá thanh toán cuối phiên ngày 28.10.2026, đơn vị USD/thùng:

Lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và tồn kho dầu thô Mỹ giảm đã hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, giá dầu thô tăng trong một phiên chưa đủ để xác định mức điều chỉnh giá bán lẻ tại Việt Nam.

Chưa đủ cơ sở lượng hóa kỳ điều hành mới

Ngày 29.10 là kỳ điều hành tiếp theo đã được thông tin trước đó. Tại thời điểm chốt đầu sáng, chưa xác minh được quyết định giá mới thay thế bảng ngày 22.10.

Áp lực tăng có thể xuất hiện nếu giá thành phẩm xăng dầu bình quân trong kỳ và các chi phí cấu thành cùng đi lên. Ngược lại, mức điều chỉnh có thể được hạn chế nếu giá thành phẩm hạ nhiệt hoặc các yếu tố khác bù đắp được phần tăng.

Do chưa có đầy đủ bộ giá bình quân thành phẩm, tỷ giá và chi phí dùng cho kỳ điều hành, chưa đủ cơ sở dự báo số đồng tăng hoặc giảm đối với từng mặt hàng. Bảng đầu sáng chỉ phản ánh giá đang áp dụng trước quyết định mới.