Giá xăng dầu hôm nay (28-9): Giá dầu thế giới có xu hướng tăng

Giá dầu thế giới

Theo ghi nhận của Oilprice, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 28-9 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 1,45 USD, tương đương 1,39%, lên mức 105,8 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,83 USD, tương đương 0,70%, lên mức 93,24 USD/thùng.

Trong tuần qua, giá dầu ghi nhận liên tiếp các biến động do xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp, thị trường kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Mỹ-Iran có thể đạt tiến triển, nguồn cung dầu từ Saudi Arabia có dấu hiệu phục hồi.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong tuần này. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại New York phát đi tín hiệu tích cực. Theo các nguồn tin, hai bên đang xem xét một lộ trình từng bước để chấm dứt chiến tranh, trong đó Iran có thể mở lại eo biển Hormuz, còn Mỹ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, Iran cho biết, họ sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân của mình ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz, trong đó bao gồm các bước như dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 26-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã bác bỏ đề xuất của Iran liên quan đến eo biển Hormuz, đồng thời tiếp tục khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia tiếp tục khiến thị trường dầu mỏ thận trọng. Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Yemen, đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công vào Saudi Arabia.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine khiến xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Saudi Arabia và UAE giảm mạnh.

Việc Washington bàn đến khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm gia tăng khoảng cách giữa giữa giá dầu WTI của Mỹ và giá dầu Brent chuẩn toàn cầu, một tín hiệu cho thấy thị trường kỳ vọng các nhà máy lọc dầu của Mỹ sẽ chế biến ít dầu thô hơn nếu sản lượng dầu diesel của họ bị tồn đọng trong nước.

Giới đầu tư lo ngại nếu diesel sản xuất tại Mỹ không thể xuất khẩu, các nhà máy lọc dầu sẽ phải giảm công suất, kéo theo nhu cầu đối với dầu thô giảm.

Thị trường hiện tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran, diễn biến tại eo biển Hormuz và tình hình an ninh tại Saudi Arabia để đánh giá khả năng nguồn cung dầu Trung Đông được duy trì.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.