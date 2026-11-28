Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 95,44 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ chốt phiên ở mức 83,08 USD/thùng, giảm 60 cent, tương đương 0,7%, so với mức đóng cửa hôm 26-11.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, trong khi giá dầu WTI giảm 0,9%.

Giá xăng dầu hôm nay (28-11): Dầu Brent kết thúc phiên giao dịch tuần trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Foxbusiness

Ông Mark Schaefer, Giám đốc tại công ty môi giới Liquidity Energy, nhận định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và tàu chở dầu tại Trung Đông đã khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Trong những tuần gần đây, giá dầu chịu sức ép giảm khi giới đầu tư phần nào yên tâm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không gia tăng các hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen cũng liên tiếp nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.

Ông Sim Moh Siong, chuyên gia phân tích tại OCBC, nhận định xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt có thể khiến giá dầu giảm trong năm 2027. Dù vậy, lượng dầu tồn kho sụt giảm, nguy cơ gián đoạn vận tải biển kéo dài và tiến độ khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu chậm chạp vẫn khiến thị trường dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung.

Hôm 27-11, quân đội Mỹ thông báo đã vô hiệu hóa một tàu thương mại sau khi con tàu này tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Trong khi đó, một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định sẽ phá vỡ lệnh cấm vận.

OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I năm 2027. Ảnh minh họa: Businesstoday

Tại Saudi Arabia, nhà máy lọc dầu Jazan của tập đoàn Saudi Aramco đã phải tạm dừng một số hoạt động sau khi bị vật thể bay tấn công, khiến một công nhân thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các cơ sở năng lượng trọng yếu của Saudi Arabia, chỉ một ngày sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu lớn nhất và là đầu mối xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu ít nhất trong quý I năm 2027 tại cuộc họp vào ngày 29-11.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung dầu thế giới vẫn chịu tác động đồng thời từ chính sách sản lượng của OPEC+ và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Trong ngắn hạn, nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố có thể hỗ trợ giá dầu, dù triển vọng nguồn cung thực tế vẫn cần được theo dõi thêm.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 26-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít và dầu mazut là 1.000 đồng/kg.