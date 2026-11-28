Thị trường dầu mỏ thế giới khép lại tuần giao dịch với diễn biến trái chiều nếu tính theo cả tuần. Dù giảm trong phiên cuối tuần, dầu Brent vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 3%, trong khi dầu WTI giảm 0,9%. Tại thị trường nội địa, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành ngày 26/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng dầu thế giới: Dầu Brent giảm hơn 1%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/11, giá hai loại dầu thô chủ chốt trên thị trường quốc tế cùng đi xuống.

Cụ thể, dầu Brent giảm 1,13 USD/thùng, tương ứng 1,2%, xuống còn 95,44 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 0,60 USD/thùng, tương ứng khoảng 0,7% so với mức đóng cửa ngày 26/11, xuống còn 83,08 USD/thùng.

Bảng giá dầu thô thế giới ngày 28/11/2026:

Mặc dù chịu áp lực giảm trong phiên cuối tuần, dầu Brent đã chấm dứt chuỗi ba tuần đi xuống liên tiếp và ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên trong tháng 11.

Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia, tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường.

Trong khi đó, triển vọng phục hồi nguồn cung và những lo ngại về tình trạng dư cung vẫn là các yếu tố có thể hạn chế đà tăng của giá dầu trong thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Dầu thế giới tăng, giá trong nước tiếp tục giảm

Giá xăng dầu hôm nay 27/11/2026 ghi nhận WTI và Brent tăng theo mốc tham chiếu, trong khi Petrolimex giảm giá bán lẻ, đưa xăng E5 xuống còn 18.390 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước: Tiếp tục duy trì mặt bằng giá sau kỳ điều chỉnh ngày 26/11

Ngày 28/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục thực hiện theo mức giá được công bố từ 15 giờ ngày 26/11/2026.

Theo phương án điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, cả bốn mặt hàng nhiên liệu phổ biến đều được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel có mức giảm lớn nhất, tiếp đến là dầu mazut. Hai mặt hàng xăng sinh học giảm nhẹ hơn.

Bảng giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 26/11/2026:

Hiện giá xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít. Việc duy trì mặt bằng giá nhiên liệu thấp hơn kỳ điều hành trước góp phần giảm chi phí đi lại, vận tải và sản xuất.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 28/11/2026

Tại hệ thống phân phối của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được áp dụng theo thông cáo phát hành ngày 26/11.

Tại vùng 1, xăng E5 RON 92-II có giá 18.390 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III ở mức 19.050 đồng/lít. Dầu diesel và dầu hỏa được bán với mức giá từ 24.290 - 27.060 đồng/lít.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do đặc thù địa bàn và điều kiện cung ứng nhiên liệu. Các đơn vị thành viên Petrolimex được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn kinh doanh trong giới hạn giá vùng 2 đã công bố.

So sánh giá xăng dầu Petrolimex vùng 1 qua hai kỳ điều hành:

Trong sáu mặt hàng được thống kê, dầu hỏa có mức giảm lớn nhất, tiếp theo là hai loại dầu diesel. Mức điều chỉnh này mang lại lợi ích rõ rệt hơn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều nhiên liệu thuộc nhóm dầu.

Dự báo giá xăng dầu ngày 3/12/2026: Thị trường còn nhiều biến động

Kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo tại Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 3/12/2026. Sau ba kỳ giảm liên tiếp, khả năng điều chỉnh giá trong tuần tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường nhiên liệu quốc tế trong chu kỳ tính giá mới.

Trên thị trường thế giới, giới đầu tư đang theo dõi cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11, cùng những diễn biến liên quan đến nguồn cung dầu mỏ tại Trung Đông.

Nếu giá nhiên liệu thành phẩm quốc tế tiếp tục suy yếu, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thêm điều kiện để giảm. Tuy nhiên, sự phục hồi của giá dầu thô, biến động tỷ giá và cơ chế trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể ảnh hưởng đến mức điều chỉnh của từng mặt hàng.

Trong kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn ở mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm trong những ngày đầu tháng 12 sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để xác định xu hướng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều hành tới.