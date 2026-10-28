Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm khi các nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, giá dầu vẫn neo ở mức cao do hoạt động vận tải biển trong khu vực tiếp tục gián đoạn, trong khi triển vọng chấm dứt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran chưa rõ ràng.

Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì các điều kiện của Tehran trong mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm. (Ảnh Reuters).

Ngày 27/10, Houthi tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, cơ sở lọc dầu lớn nhất nước này.

Các nhà phân tích nhận định, những cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, cùng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng tại vùng Vịnh, tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu. Trong khi đó, các tín hiệu ngoại giao tích cực đang khiến phần bù rủi ro trong giá dầu dần thu hẹp.

Ngân hàng UBS cho biết, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã tăng trở lại, nhưng số vụ tấn công nhằm vào tàu cũng gia tăng. Rủi ro đối với hoạt động vận tải và nguồn cung dầu có thể nghiêm trọng hơn nếu sự hỗ trợ của hải quân Mỹ suy giảm.

UBS dự báo giá dầu Brent tiếp tục duy trì ở mức cao, quanh 110 USD/thùng đến hết năm nay, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó là 100 USD/thùng.

Ở diễn biến khác, xuất khẩu dầu thô của Nga từ các cảng tại biển Baltic và biển Đen được dự báo giảm trong tháng 11. Theo một số thương nhân, các nhà máy lọc dầu trong nước dự kiến tăng sản lượng sau khi hoàn tất bảo dưỡng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất dầu diesel để đáp ứng các yêu cầu trong thỏa thuận mà Washington và Moscow đạt được trong tháng này.

Một số nguồn tin cho biết, lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu Nga chế biến trong nửa cuối tháng 10 tăng 25% so với đầu tháng. Hoạt động chế biến phục hồi khi các cơ sở này ít chịu ảnh hưởng hơn từ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Như vậy, dù giá dầu thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch sáng 28/10, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn là các yếu tố chi phối thị trường trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.